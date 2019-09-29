【9.29台港遊行】台北遊行下午3時開始　何韻詩將到場參與

台港公民團體發起9月29日「台港大遊行」活動，聲援香港反修例示威。台灣目前包括民進黨、時代力量、台聯等10個政黨參與連署支持；國民黨、親民黨與無黨籍團結聯盟則沒有回應聯署的邀請。 在台北，遊行預計下午3時開始。主辦單位今日上午召開行前記者會宣布，歌手何韻詩也會到場參與本次活動。

主辦單位今日上午召開行前記者會宣布，歌手何韻詩也會到場參與本次活動。（Facebook）

在今日上午的行前記者會上，台灣青年民主協會理事吳奕柔表示，本日遊行將於下午3點開始，現場會有四大發起團體針對本次四大主張進行說明，另外還有數項活動，包括「台灣撐香港」連儂牆、「撐港連儂旗」、「Light Up」雷射晚會等。

她介紹道，本此參與的嘉賓包括音樂創作人陳明章、929樂團主唱吳志寧等，歌手何韻詩也會來到現場，並和陳浩天、林榮基等多位港人在晚會中發表短講。董事長樂團也會首度演唱台語版「願榮光歸香港」。

台灣公民陣線執行委員賴中強則表示，「台灣人站出來撐香港是理所當然的，這不只是為了香港人，也是為了台灣人自己。」

活動將在台灣立法院旁的濟南路一段舉辦，預計下午3時開始，遊行隊伍下午4時出發，預定晚間8時30分結束。（Facebook）

民進黨等台灣政黨連署支持 卓榮泰將參與

香港邊城青年、台灣公民陣線、台灣青年民主協會等民間團體，發起「929台港大遊行」遊行活動，支持香港反修例示威。

遊行將在台灣立法院旁的濟南路一段舉辦，於今天下午3時開始，隊伍將行經西門町、台北車站等地後，再返回立法院外，並於晚間6時舉行晚會。目前已有10個政黨參與連署、支持遊行，包括民進黨、時代力量、社會民主黨、台灣基進等，但國民黨、親民黨、無黨團結聯盟沒有回應。

據了解，民進黨主席卓榮泰將率領黨內正副主管以及其他自動參與的公職及支持者出席；時代力量黨主席徐永明也將與黨籍立委、議員共同響應；另外，無黨籍立委林昶佐也將到場。

台港公民團體發起9月29日「台港大遊行」活動，聲援香港反修例示威。（資料圖片）

當地部署800警力防範衝突

台北市警方表示，遊行路段管制時間從29日上午9時開始，濟南路先實施彈性交管，預計晚間10時解除，並視現場狀況提前取消交管；警方也掌握情資，活動可能會有中華統一促進黨等統派團體到場，將派員區隔雙方，規劃800名警力到場維安交管，防範發生衝突事件。