【9.29台港遊行】 歷傘運聲援反修例　發起人江旻諺：港人好齊整

台灣周日（29日）舉行「撐香港、反極權」台港大遊行，遊行其中一個主辦單位「台灣公民陣線」發言人江旻諺，擔當連繫港、台社運界的重要角色。江旻諺於2014年來港讀大學，經歷過雨傘運動，至畢業回台後擔任組織發起人聲援香港。他比較兩場運動，認為香港人經過参選議員被DQ、梁天琦被判暴動、佔中九子判刑等事件，港人已成「共同體」，認為今次「無大台」、「不割蓆」是運動策略的進步。江旻諺又指反修例運動為台灣人帶來啟發，因台港正共同面對中國威權擴張問題，希望運動力量會在台灣會持續下去。

江旻諺於2014年來港讀大學，經歷過雨傘運動，至畢業回台後擔任組織發起人聲援香港。（黃廸雯攝）

自反修例風波以來，台灣亦有不少人關注香港情況，6月有在台港人發起連署「香港在台學生及畢業生反對逃犯條例關注組」聲援香港，舉辦了過萬人參與的616集會，至今次929遊行為台灣第二次大規模反修例活動。而為何身為台灣人的江旻諺，會成為今次聲援香港反修例的核心人物之一？

早於2014年8月，江旻諺獲香港大學全額獎學金來港修讀經濟學系，他坦言之前對香港完全不熟悉，從沒有閱讀香港新聞，即使到港後，亦沒有想過要學廣東話，「對香港的想法，是一般台灣學生到香港讀書的目標：入ibank、希望在大中華金融圈內有地位」，甚至覺得香港好像沒有甚麼政治事件。但隨後他卻見證一次令他完全改觀的經歷，就是同年9月的雨傘運動。

經歷雨傘「割蓆」與反修例「無大台」

江旻諺當時於港大《學苑》任副總編輯，身處示威現場，他笑稱當年完全聽不明廣東話，不知道前線在計劃甚麼，別人在搬鐵馬，自己只能在旁跟著別人做，大台的講話只能從網上翻譯了解，感覺自己像「旁觀者」；其後他才翻看了解香港過去的歷史及社運背景，包括六七暴動、九七回歸、中英聯合聲明等。

他指，當年雨傘運動有泛民主派、本土派帶領，與今次反修例「無大台」大為不同。江旻諺認為，當年有示威者認為「大台」始終有政黨利益，會因此指責「大台」不能代表全部聲音。江指台灣社運一向沒有政黨參與，只會由民間團體、公民團體發起，因此不會指責「大台」或政黨，像「太陽花學運」的時候有兩批群眾分別佔領立法院及行政院，其後行政院的人佔領行政院，立法院外的「和平與非暴力」的民眾指責對方，並與對方「割蓆」。

中共打壓 港人成「共同體」

江旻諺表示，對比兩場運動最大的分別，是明顯看到今次香港人「好齊整」。江指當年雨傘運動時有爭執，包括「和理非」跟「勇武派」的爭執、本土派及泛民主派的「割蓆」以及老人家、年輕人之間的吵架，但今次即使爭執後，仍能短時間內達成共識，決定下一步行動，大家都顯示「不割蓆」的決心。之後更有民主派議員如鄺俊宇、許智峯走到前線斥責警方，江認為這些舉動都很重要，是說明不會「割蓆」，「今次大家嘅聲音好齊整，成為共同體」。

至於為何會有這樣的改變，江認為5年來中共打壓讓港人「站在同一條船上」，江指16年到17年的香港，梁天琦參選、香港眾志成立、泛民主派說要「內部自決」，當年一切的打壓還沒下來，所有思潮都風雲四起，香港人仍熱烈將想法討論出來。但隨後發生梁天琦、香港眾志等成員參選被「DQ」、銅鑼灣書店事件、佔中九子被判刑等，其中梁天琦被判暴動罪一事，江認為是對香港法治核心精神的沉重打撃，香港人共同經歷過這些東西，「大家都是承受同一樣的代價」，認為策略上轉變是運動中好的變化及進步。

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