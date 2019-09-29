【9.29台港遊行】挺港反港活動台北同時登場　何韻詩遭淋紅油

綜合台灣媒體報道，台灣多個公民團體今天舉行「929台港大遊行－撐港反極權」，大遊行今天下午3時在立法院旁登場。香港藝人何韻詩到場聲援，她在受訪時，突遭一名頭戴頭盔、蒙面的不明人士從後方淋紅油，隨後逃逸，之後遭其他示威者包圍。 此外不同意見人士日前也號召群眾在中華路、漢口街口集結，提出「反對香港暴徒入台」訴求，因雙方集結時間相近，且兩方集結點都在中正第一方局轄內，距離甚近；對此台北市警方嚴陣以待，今天午後便有大批警力陸續就位，以防衝突事件發生。

「929台港大遊行－撐港反極權」活動29日下午3時於台灣立法院旁舉行，香港歌手何韻詩（中）行前受訪時，遭不明人士從後方淋紅油。（中央社）

台灣多個公民團體今天舉辦「929 台港大遊行—撐港反極權」活動，以此聲援香港持續3個多月的反修例行動，並提出「五大訴求缺一不可」「拒絕一中和平協議」「港台同學齊上齊落」「庇護機制刻不容緩」等4大訴求，活動預計下午3時開始至晚間8時30分結束。

包括何韻詩、前香港民族黨召集人陳浩天和銅鑼灣書店前店長林榮基等多位港人，也會參加遊行或於晚會發表短講。

但何韻詩下午大約3點在活動會場前受訪時，突遭一名戴頭盔、蒙面的不明人士從她後方淋紅油，造成何韻詩的頭髮和上衣都是紅漆，就連部分媒體記者也受波及。

淋紅油者隨即逃逸，但遭現場工作人員包圍架離後，由警方帶回派出所偵訊，目前已知涉案犯嫌有兩人，其中一名為年約40歲的胡姓男子，現仍在進行偵訊以釐清犯案動機，警方也將視何韻詩是否提告、送辦。

台北市警方嚴陣以待，為避免發生衝突，今天午後大批警力及護欄便陸續就位，氣氛緊張。（聯合新聞）

另一方面，持不同意的人士近日也號召群眾「反香港暴徒入台」。據了解，他們將在中華路、漢口街口集結，地點恰好與挺港遊行隊伍重疊，雙方短兵相接，格外敏感。知情人士透露，不同意見人士把黃之鋒、何韻詩等人視為香港暴徒，希望他們不要來台干擾台灣人民的生活，拒絕台灣成為下個暴亂的香港，並坦言「會有些行動！」。

對此，台北市警方嚴陣以待，規劃800名警力到場維安交管。為避免發生衝突，今天午後大批警力及護欄便陸續就位，氣氛緊張。

（中央社、聯合新聞）