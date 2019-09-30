【9.29台港遊行】何韻詩被淋紅油　兩疑犯今早移送台北地檢署偵辦

「929台港大遊行－撐港反極權」活動昨日（29日）於台北、高雄、台南等台灣各縣市舉行。歌手何韻詩赴台北參加遊行等活動，唯行前受訪期間遇襲，遭兩名男子淋紅油。 兩名男子隨即被當地警方拘捕。今日上午，因涉嫌公然侮辱、妨害集會遊行等罪，被移送台北地檢署偵辦。 有聲音質疑何韻詩以觀光名義入台，參與遊行或有違反入境規例之虞。對此，台灣移民署回應道，何韻詩赴台參與合法遊行已經事前報備。

歌手何韻詩前赴台北參加遊行等活動，唯行前受訪期間遇襲，遭兩名男子淋紅油。（中央社）

昨日下午2時50分左右，何韻詩接受媒體訪問時，突然被人淋紅油，身旁數名記者也遭受波及。當地警方事後拘捕兩名涉嫌潑漆的男子。涉案的62歲胡姓和53歲梁姓男子，都是「大陳島鄉情文化促進會」成員，胡姓男子也是「統促黨」自忠黨部榮譽主任委員。

台北市政府警察局表示，何韻詩昨天突然決定於濟南路受訪，派遣警力要近身保護時，卻遭工作人員阻擋接近，只能在附近周邊警戒。不料兩名涉案男子當時配戴「反送中」字樣工作帽，及穿著相似工作人員服裝對何韻詩潑漆，在場警戒警力和現場工作人員迅速壓制逮捕，黃姓警務正及蔡姓警員衣服和身體也遭波及染漆。

警方今天上午完成筆錄後，約在上午10時將兩人以涉嫌公然侮辱罪、強制罪、毀損罪和妨害集會遊行等罪，移送台北地方檢察署偵辦。

「929台港大遊行－撐港反極權」活動昨日（29日）於台北、高雄、台南等台灣各縣市舉行。（中央社）

遭質疑違反入境規例參與遊行 台灣移民署：已事前報備

另一方面，台媒《中國時報》報道質疑，何韻詩持加拿大護照入境，來台目的為觀光旅遊，按規定不可參與任何與來台申請項目不符的活動，即不得參加政治性遊行和演講。

對此，台灣移民署回應道，何韻詩來台參與合法遊行已經事前報備，按照《公民與政治權利國際公約》第21條，人民和平集會遊行的權利，除有必要者外，不得恣意限制；因此，外國人在台灣合法停留、居留期間，從事請願或合法的集會遊行也應予保障。同時，集會遊行法也並未限制在台停留的外國人，不得參與合法集會、遊行。