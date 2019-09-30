【9.29台港遊行】何韻詩被淋紅油　警再拘7人　曾策劃以餿水襲擊

「929台港大遊行－撐港反極權」活動昨日（29日）於台北、高雄、台南等台灣各縣市舉行。香港歌手何韻詩赴台北參加遊行等活動，唯活動開始前受訪期間遇襲，遭兩名男子從後淋紅油。 兩名男子事後被捕。當地警方擴大追查，今天持拘票到台北和新北市再拘捕7名共犯。經查發現襲擊是有預謀行動，他們還曾經策劃以水槍向何韻詩射餿水。

歌手何韻詩前赴台北參加遊行等活動，唯活動前受訪期間遇襲，遭兩名男子淋紅油。（中央社）

淋紅油男子胡志偉及梁太富昨日（29日）當場被捕。今日上午，台北警方後依涉公然侮辱、毀損等罪嫌移送台北地檢署，檢察官複訊後，將兩人聲押禁見。

台北市警察局今天下午召開記者會，警政署長陳家欽表示，警方昨天逮捕兩名疑犯後，專案小組報請北檢檢察官指揮偵辦，經連夜偵訊和搜索，於新北市查獲密謀攻擊行動處所，並檢獲相關贓證物。陳家欽說，根據相關證據顯示，此案為預謀、計劃和組織性的犯罪行為，檢察官也開立拘票，專案小組已於台北和新北市逮捕7名共犯，共計9名疑犯到案。

涉案成員有預謀犯案

警方表示，由於主犯陳友達Facebook多篇圖文都有談及統促黨，且還和統促黨黨主席張安樂合照，兩者是否有關連，需要進一步釐清，不排除清查統促黨高層是否涉案；又稱專案小組會針對統促黨可能涉案人員進行嚴查，絕不讓犯罪分子逍遙法外。

另外，警方查扣贓證物包括有水槍、水球、廚餘、旗幟、標語、大聲公、名片和背心等。根據調查了解，涉案成員原先就策劃數個攻擊方案，包括潑漆、用水槍射餿水等；同時，成員還區分為行動組（胡志偉及梁太富）、保護組、阻撓組等等。