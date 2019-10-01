【9.29台港遊行】何韻詩被淋紅油案兩疑犯獲准保釋　檢方提出反對

「929台港大遊行－撐港反極權」活動周日（9月29日）於台北、高雄、台南等台灣各縣市舉行。香港歌手何韻詩赴台北參加遊行等活動，唯活動開始前受訪期間遇襲，遭人從後淋紅油。 兩名男子當場被捕，台北地檢署複訊後聲請羈押禁見，不過台北地方法院昨天（9月30日）裁定兩人可獲保釋，台北地檢署今天提出抗告。

其中一名涉案男子胡志偉表示，他要向何韻詩道歉，也願接受法律制裁。（中央社）

淋紅油男子胡志偉及梁太富在周日當場被捕。警方周一將胡、梁移送台北地檢署，檢察官複訊後，認定兩人涉犯組織犯罪防治條例、妨害名譽及毀損等罪，犯罪嫌疑重大，有滅證串供及反覆實施犯罪之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。

台北地方法院召開羈押庭後認定，組織犯罪等部分檢方舉證不足，且兩人對妨害名譽及毀損認罪，沒有羈押必要，裁定胡志偉以20萬元（新台幣，下同）保釋，梁太富以10萬元保釋。

此外，警方周一又於台北和新北市逮捕另外7名疑犯，今天中午陸續移送台北地檢署複訊。

主要疑犯陳友達1日移送台北地檢署複訊。（中央社）

警方早前表示，由於主要疑犯陳友達Facebook多篇圖文都有談及統促黨，且還和統促黨黨主席張安樂合照，兩者是否有關連，需要進一步釐清，不排除清查統促黨高層是否涉案；又稱專案小組會針對統促黨可能涉案人員進行嚴查，絕不讓犯罪分子逍遙法外。

另外，警方查扣贓證物包括有水槍、水球、廚餘、旗幟、標語、大聲公、名片和背心等。根據調查了解，涉案成員原先就策劃數個攻擊方案，包括潑漆、用水槍射餿水等；同時，成員還區分為行動組（胡志偉及梁太富）、保護組、阻撓組等等。

（綜合報道）