2台男涉日本走私值200億日圓冰毒　判監8年及10年

台灣兩名男子去年涉及市價逾200億日圓（約14.7億港幣）走私毒品案遭日警逮捕，名古屋地方法院昨天（7日）宣判，判處37歲的徐正嘉10年有期徒刑併科300萬日圓罰金（約22萬港幣）；判處38歲的許榮棋8年有期徒刑併科200萬日圓罰金（約14.7萬港幣）。

台灣兩名男子涉及市價逾200億日圓的走私毒品案遭日警逮捕，判監8到10年。（資料圖片）

日本愛知縣警方去年10月查扣一批約340公斤、市價逾200億日圓的毒品，並在查獲倉庫內逮捕3名台灣男子，分別是37歲的徐正嘉、38歲的許榮棋及28歲的陳昱凱。

法院文件顯示，徐正嘉和許榮棋與姓名不詳者合謀，於2018年10月4日在倉庫內以營利為目的，持有約340公斤冰毒。徐正嘉對此供認不諱，許榮棋則辯稱以為裏面裝的是茶葉，主張無罪。

名古屋地方法院昨天宣判。法官認為，利用組織犯罪持有大量毒品，一旦在日本國內流通的話，造成危害難以想像。

法官認為徐正嘉在組織性犯罪中扮演重要角色，判處10年有期徒刑併科300萬日圓罰金；法官以許榮棋明知是違法藥物工作，判處8年有期徒刑併科200萬日圓罰金。另一被告陳昱凱仍在受審。

（中央社/ ETtoday新聞雲）