【2020大選】與民進黨交惡　柯文哲料續被追殺：我不死永遠是禍害

在台灣，台北市長柯文哲與民進黨漸行漸遠，關係緊繃。 他周二（8日）接受台媒專訪時表示，自己與民進黨就是「禮尚往來」，並預料2020選後將持續被追殺。他還自嘲稱「我只要不死，永遠都是個禍害」。

柯文哲日前宣稱，目前兩岸關係是30年來最差。蔡英文其後反駁稱，兩岸關係沒有好壞的問題，「只有國家利益的問題」。（資料圖片）

柯文哲：不讓壞人得逞是樂趣

2014年，柯文哲決定參選台北市長，並與民進黨贏得勝利；2018年，民進黨決議自提人選，正式宣告「白綠分手」，雙方關係也不斷惡化，至今仍常隔空駁火。

在接受《中央社》的專訪中，柯文哲談到了市政、民眾黨2020選舉立委佈局、兩岸關係等議題。他坦言，如今與民進黨的關係就是「禮尚往來」，就算他現在說不選2020總統，總統蔡英文順利連任，還是有其他民進黨人劍指2024，「我只要不死，永遠都是個禍害」。

面對記者接連追問2次「你想選2024」，柯文哲先說，「不管我選不選，只要我活著一天，他們（指民進黨）就被害妄想」，後再表示「我不可以讓那些壞人得逞，這是我最大樂趣」。

至於多次批評總統府秘書長陳菊，柯文哲說，他只是就事論事。他說，高雄市長韓國瑜的崛起，是討厭民進黨氛圍造成的，指民進黨已是很會選舉的政黨，高雄會慘敗是「天怒人怨」。「台灣不是新潮流，台灣不是民進黨，台灣是所有關心這片土地的人所共同擁有的」，柯文哲又認為新潮流不倒，台灣不會好。

柯文哲表示，蔡英文執政下的台灣，沒有與大陸建立有效溝通管道，後面就出現滑坡效應；民進黨高層幾乎沒去過大陸，也沒跟大陸接觸，是一個危機。圖為雙城論壇期間，柯文哲與國台辦主任劉結一會面。（資料圖片）

柯文哲：兩岸關係的維繫要秉持同理心

柯文哲提倡「友中親美」，他在受訪時再次強調，「友中是可以讓台灣在國際上獲得最大生存空間，『友』是按照我的需要『友』」，又認為「總統蔡英文嗆中是為選票」。但面對兩者難以並存的質疑，柯文哲說，「不會啊，世大運不是辦完了嗎？以後就再混過去」。

香港反修例運動愈演愈烈，甚至出現流血事件，儘管柯文哲多次呼籲北京政府要正視香港問題，仍未發揮效用，其所表達的善意，似乎不被陸方理會。對此，柯文哲說，「友中只是表達善意，我不需要他理我」，並表示「人家習近平又沒有那麼不滿意你，你為什麼要那麼不滿意？」

柯文哲坦言，台灣的存在對大陸還是有影響，要讓對岸羨慕台灣人的生活，覺得台灣生活比較優雅、文化比較高尚，「這是台灣生存最重要關鍵」。（資料圖片/中央社）

被問到若不需中國大陸理會，「『友中』反倒像是在唱『獨角戲』」時，柯文哲則表示，「我沒有嗆中而已，反共不一定要反中，反中不一定要嗆中」。而被問及「所以你反共」時，柯文哲說，「只是反對他統治我而已」，並表示就算反對一國兩制，也不用大聲疾呼，內心知道就好，「你看香港那樣子，就趕快跑」。

至於兩岸立場為何，柯文哲說，「哪有什麼兩岸立場，就是活下去，台灣要活下去」，被問及「苟延殘喘的活，還是有尊嚴的活」時，他說，「活得好好的」，並反問「我有哪個地方對不起台灣嗎？」柯文哲認為，兩岸關係的維繫要秉持同理心，互相體諒，目前大陸處理香港、西藏、新疆問題，已是滿頭大汗，「其實他根本不想碰台灣」。

（中央社）