【2020台灣大選】韓國瑜「軍師」赴美演說　消除「親中」疑慮

美東時間7日，韓國瑜國政顧問團成員、淡江大學副教授黃介正在美國馬里蘭州埃利科特城舉辦的年度「美台國防工業會議」上發表專題演說，並代表韓國瑜發表其國防理念與政策，試圖消除美方可能對韓「親中」的疑慮。

獲國民黨和韓國瑜授權發言的黃介正指出，台灣過去三次政黨輪替的經驗說明，台灣選民向來支持政府採取「親美路線」，來臨大選也不例外。因此明年選舉的抉擇關鍵，在於是否讓兩岸零溝通的現況持續，或升高台海的戰爭風險。

此次一同赴美的有國民黨立委江啟臣（左三）、許毓仁（左二），以及淡江大學副教授黃介正（右）。（聯合新聞網）

黃介正也提到，誓言捍衛台灣民主自由的韓國瑜，不僅支持香港民主，也堅決反對北京當局力推的「一國兩制」。黃指出，韓國瑜認為要維護兩岸和平，需有「智慧和務實的大陸政策」，也要有堅強的軍事力量當後盾。

黃介正還說，韓國瑜若能贏得總統大選，國民黨政府將透過制定國家安全戰略、持續充實「整體防衛構想」，以及優化國防採購等國防政策優先重點，堅定維護印太地區的「共同利益」，保衛台灣和台海安全。「我們將竭盡全力並投入必要的資源，以建立一支能使我們盟友和夥伴安心、人民放心的軍隊。」

觀察指出，韓國瑜的國防主張，其實與正在推動台美軍售常態化、強化自主防衛能力，以及積極回應美國印太戰略的民進黨政府大同小異。

學者：韓國瑜有必要親自赴美釋疑

分析普遍認為，蔡英文大打「親美抗中」牌，正好符合美國特朗普政府的地緣政治需求，讓民進黨成功壟斷台美關係的話語權。反觀韓國瑜因曾拜會香港中聯辦等言行而被政敵扣上「紅帽子」，令美方關注。

韓國瑜因曾拜會香港中聯辦等言行而被政敵扣上「紅帽子」。圖為韓國瑜此前到廟宇祈福。（中央社）

根據《鏡週刊》今年7月報導，職能等同於大使館的美國在台協會高層，不僅對韓國瑜與中國大陸的關係有「很深的疑慮」，也對國民黨的兩岸立場感到困惑。

擔任韓國瑜外交國政顧問的文化大學政治系講座教授陳一新指出，韓國瑜有必要親自赴美釋疑，除了要至少爭取會見總統特朗普的國安顧問或副顧問、副國務卿等，也須拜會親共和黨的重量級保守派智庫傳統基金會。

儘管盛傳韓國瑜將在下月訪美，但其國政顧問團要角、前國安會秘書長蘇起日前受訪時態度保守，表示「這個事情在審慎評估當中，還沒有任何決定」。

相比之下，獲美國支持的蔡英文則是如履平地，尤其美國多位國資深官員和政治要角近日適逢台灣「雙十節」相繼來台，被輿論解讀是變相助選。

（聯合早報）