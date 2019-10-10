【2020台灣大選】韓國瑜下周請假參選　展開全台「平民土地之旅」

台灣總統大選國民黨參選人韓國瑜據報自下周二（15日）高雄市政會議後，翌日（16日）起即請假投入大選工作，市長職務將由副市長葉匡時代理。韓國瑜將會以高雄市黨部為基地，展開全台22個縣市的「平民土地之旅」。

韓國瑜將展開全台22個縣市的「平民土地之旅」。（高雄市政府提供）

綜合台媒報道，韓國瑜全台競選總部暫定11月9日在高雄市成立，競選總部主委或會由黨主席吳敦義出任，至於設在台北中央黨部的後援總會及顧問團等總部最高層人事安排，則會將前主席吳伯雄、朱立倫等黨內大老都納入，以完成黨內整合。

有幕僚透露，韓國瑜在大選前最後3個月與黨中央合體，但仍將會打一場非典型的「韓式大選」，善用自身的人氣優勢，呼喚基層的民心與民進黨對決。韓國瑜陣營的競選總幹事曾永權周二已與國民黨中央黨部主管及競選辦公室人員進行工作會議，決定擴大國民黨的議題及文宣平台，韓國瑜的選舉攻防及政見議題規劃將由黨中央、智庫、立院黨團及韓國瑜的國政顧問團一同處理。

本身是高雄市長的韓國瑜將請假參加大選。（高雄市政府提供）

對於韓國瑜的確實請假日期，韓國瑜南部競選辦公室副執行長謝龍介指，現時時間點尚未確定，要請假也必須經過市議會同意。但謝龍介有透露，韓國瑜將於10月19日及20日走訪台南，19日成立韓國瑜與6名立委參選人聯合競選總部，晚上將會舉辦造勢活動，20日的行程則還在規劃中。

有知情人士亦指韓國瑜請假時間點預料是在下周，一直未向外界說明確切的日期，主要是考量市政、國政的變化，且原本規劃是由韓國瑜親自宣布。

（綜合報道）