【工業意外】台灣南投3工人搭建鐵架　約30米高處墮地身亡

台灣南投縣南崗工業區一間環保公司今天（10日）下午1時左右發生工業意外，3名外判工人在搭建鐵架時，不慎從約30米高處墮下，其中1人當場明顯死亡未送院，另2名工人失去呼吸心跳，被送院急救但仍傷重不治。

南投縣消防局指出，該局下午1時11分接報後，派遣3個消防分隊，共計4車（1台水箱車、3台救護車）9人前往現場。不過救護車到場後發現，有1名工人摔落地面時頭部破裂當場死亡，救護車將另2名分別55歲、63歲傷者分別送往不同醫院。2人在抵達醫院前已無生命迹象，院方全力搶救後仍宣告不治。

消防局續指，目前意外現場已進行封鎖，以釐清發生原因和經過；目前研判事故原因疑似是吊車勾到起重機。

據悉，3名工人都是彰化縣民眾，並非外籍勞工，有關職災給付將轉介彰化縣政府處理；另外，有關公共安全檢查部份，為勞動部職業安全署中區職安中心權責。南投縣政府則負責勞動檢查部份，有否違反勞動基準法規定。

至於發生意外的環保公司已有40年歷史，最初從事焚化爐生產製造工作，1998年成為台灣首間通過ISO 14001環境認證標準的環保公司，亦成立資源回收處理廠及醫療廢棄物處理廠，及推動醫療廢棄物焚化聯合處理等。

（中央社、聯合報、中時）