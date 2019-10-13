【2020台灣大選】韓國瑜向蔡英文下戰書　要求舉行兩岸政策大辯論

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的國政顧問團發言人黃曼昕今日（13日）表示，韓國瑜真心希望能與蔡英文和民進黨進行一場「兩岸政策大辯論」，因為人民沒有時間再等，,而且時間、地點都可交由他們選擇，不要再隔空「噴口水」。

韓國瑜表示，希望能與蔡英文和民進黨進行一場「兩岸政策大辯論」。（資料圖片）

黃曼昕呼籲總統蔡英文、民進黨，不要再隔空噴口水，「這不是民眾想要的」。她說，韓國瑜真心希望能進行一場兩岸政策大辯論，愈快愈好，因為人民沒有時間再等，時間、地點都可交由民進黨選擇。

黃曼昕指出，兩岸政策是「國家生死存亡的關鍵，經濟發展的大事」。她稱，台灣人民已經厭惡「口水戰」，需要的是「真刀實槍」的政策大辯論。韓國瑜已公布兩岸政策白皮書，對蔡英文處理兩岸問題的方向與能力提出質疑，對兩岸關係的現狀憂心忡忡。

黃曼昕表示，兩岸關係不是只有對抗或屈服兩條路，「韓陣營堅持走對等尊嚴的中道而且絕不說空話，對中華民國的未來，國政顧問團隊提出願景，也提出清楚可行的政策主張，既能維護和平，為台灣爭取更多的時間、空間與機會，更能為年輕人創造有希望的明天。」

韓國瑜上周四（10日）發表宣布其兩岸政策，當中提出多項主張，包括堅持「九二共識」、兩岸「和平雙贏」、反對一國兩制和台獨等。（資料圖片）

韓國瑜兩岸政策：堅持「九二共識」 兩岸「和平雙贏」

早前報道，韓國瑜上周四（10日）發表宣布其兩岸政策，當中提出多項主張，包括堅持「九二共識」、兩岸「和平雙贏」、反對一國兩制和台獨等。

韓國瑜批評，台灣總統蔡英文「仇中害台愛自己」，將兩岸推向戰爭邊緣，認為兩岸需恢復互信，重建「對話架構」，以確保台灣永續安全，開創兩岸國際共存共榮空間。