【兩岸通橋】榕馬、金廈初步方案形成　金門縣府：未涉及政策層面

據大陸央視報道，兩岸40多名專家周日（13日）齊聚福建福州，就廈門至金門（金廈）及福州至馬祖（榕馬）通橋方案等議題舉行研討會，兩地通橋已形成初步方案，金廈大橋計劃以廈門本島為起點，經過翔安的廈門新機場，再連到金門島，將設計4至8車道的橋樑。 對此，金門縣政府今天表示，兩岸通橋事宜將配合中央政策辦理，並以金門縣經濟民生需求為首要考量；縣府人員參與通橋研討會，是就兩岸便捷路運系統進行學術討論，未涉及政策層面。

陸版金廈大橋計劃，以廈門為起點，經過翔安的廈門新機場，再聯通金門。（央視新聞）

央視日前在報道中指出，從2004年起，廈門至金門的廈金大橋建設的前期研究論證就已啟動，而在今年年初，福州至馬祖的榕馬大橋建設的前期研究論證也已展開，其中廈金大橋的方案較為成熟。

對此，金門縣府表示，為了兩岸便捷路運系統可行的研究，達到兩岸經濟、民生等互利互惠的雙贏局面，中國大陸13日召開台灣海峽暨金馬通橋專題研討會，並邀請縣府與會。縣府由工務處副處長黃儒新領軍出席，對兩岸通橋進行學術和技術性討論，並未涉及政策層面。

縣政府觀光處處長丁健剛周一（14日）晚受訪表示，縣府一直以來都非常正視任何對金門有影響的事和計劃，會正視通橋一事，亦會做好因應準備。因應各種客觀環境因素的改變，這次研討會就金廈（嶝）大橋興建工程的技術層面，如水深水文與地質等作初步研討。至於通橋的政策層面，不在這次研討會討論範圍，通橋事宜縣府將配合中央政策辦理，並以金門縣經濟民生需求為首要考量。

目前金門和廈門在交通運輸方面主要還是靠海上「小三通」模式，預料今年會突破200萬人次。（資料圖片）

小三通仰賴船運受氣候影響

隨著兩岸民間經貿活動升溫，金廈旅遊經濟生活圈已然形成。金門縣府表示，金門縣西與廈門相距約10公里，東與台灣本島相距約190公里，居海峽兩岸地理上要津區位，自90年小三通開航以來，已成為兩岸民眾交流的重要樞紐。

台灣觀光處指出，2018年小三通已突破190萬人次，今年度預估將首次突破200萬人次，所以兩岸對於小三通運輸的需求逐年提高，但小三通是海路船運交通，穩定度深受氣候影響。

（綜合報道）