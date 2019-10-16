解除ECFA影響有限？國台辦：民進黨為選舉利益歪曲事實

國務院台灣事務辦公室今天（16日）上午10:00在國台辦新聞發佈廳舉行例行新聞發佈會。 此前曾有消息稱，大陸方面考慮解除ECFA（兩岸經濟合作框架協定），台灣經濟部長沈榮津表示，如果真的解除ECFA，對台灣經濟大約會影響5%，經濟部將以分散市場、協助產業升級轉型等方式因應。有記者今日就此對國台辦問。國台辦方面表示，ECFA得來不益，民進黨當局為了撈取選舉利益，歪曲事實，刻意貶低抹黑ECFA的作用，再次暴露了他們無視並肆意損害台灣民眾福祉的政治本質。

中央電視台記者問：日前台灣當局經濟部門稱，即使大陸解除ECFA，對台灣的外貿影響也就5%左右，請問發言人對此有何評論？

台灣經濟部長沈榮津此前表示，如果真的解除ECFA，對台灣經濟大約會影響5%。（中央社）

馬曉光說， ECFA的簽署順應了兩岸經貿交流與合作的客觀需要，是兩岸經貿交流30多年來互補互利、融合發展的必然結果；自ECFA簽署以來，在貨物貿易早期收穫、服務貿易早期收穫、投資保護與促進、產業合作、海關合作、中小企業合作等方面都取得了積極進展，為兩岸同胞帶來了實實在在的好處。

他說，以ECFA早期收穫為例，截止2019年6月底，在貨物貿易領域，大陸對台累計減免關稅約375.3億元人民幣，遠超大陸對台出口享受的減免關稅，在服務貿易領域，台灣共有56家金融企業和1158家非金融企業利用早期收穫優惠政策在大陸提供服務，41部台灣電影被核准引進大陸。

馬曉光稱，ECFA後續協定服貿協定簽署未生效，貨貿協議商談被迫中斷，這個原因大家都是十分清楚的，責任在哪裡大家也是心知肚明的；ECFA及其早收專案的實施，對台灣經濟發展的作用如何，對台灣業界影響有多深，對民眾福祉的增進有多大，相信大家都有公論。

他說，ECFA得來不益，民進黨當局為了撈取選舉利益，歪曲事實，刻意貶低抹黑ECFA的作用，再次暴露了他們無視並肆意損害台灣民眾福祉的政治本質。

阻撓兩岸通橋不得人心

還有記者提及，兩岸專家對福州至馬祖、廈門至金門的大橋建設形成了初步方案，而台灣陸委會則聲稱此舉意圖分化台灣，發言人對此有何評論？

「金廈大橋初步方案」示意圖。（環球網）

馬曉光表示，今年1月2日，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話，提出了兩岸要應通盡通，明確可率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。

他說，福州至馬祖、廈門至金門兩橋是「台海通道」的重要組成部分，順應金門、馬祖民眾民生訴求的重要舉措，有利於台灣同胞分享大陸發展機遇，促進兩岸經濟社會融合發展，兩岸有識之士就此建言獻策，促進儘早通橋，是為了造福兩岸同胞。

他稱，民進黨當局單方面破壞兩岸協商政治基礎，竭力阻撓兩岸經濟文化交流合作，站在廣大台灣同胞利益的對立面，蓄意限制金馬發展，這種心態和做法不得人心。