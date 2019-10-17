【暫停赴台個人遊】9月陸客僅約4.4萬人　較去年同期大減近7成

中國大陸8月1日起停發47個試點城市的赴台個人旅遊簽注，陸客赴台減少的情況在9月愈見明顯。 台灣陸委會發言人邱垂正今日（17日）表示，9月陸客赴台人數約4.4萬人，較去年同期減少68%。

中國大陸8月1日起停發47個試點城市的赴台個人旅遊簽注，陸客赴台減少的情況在9月愈見明顯。（資料圖片）

邱垂正引述內政部移民署統計指出，9月陸客赴台總數約4.4萬人，較去年同期減少68%，其中旅行團客約2萬人，減少59%；自由行約2.4萬人，減少73%。

邱垂正又表示，今年1到9月陸客赴台總數約為162.4萬人，旅行團客約81.4萬人，較去年同期增幅為30.8%；自由行約95萬人，較去年同期增加10.1%。

大陸國台辦發言人馬曉光昨日（16日）提到，目前福建方面正與金門、馬祖研擬通橋議題。邱垂正回應稱，金門、馬祖居民普遍認為，通橋沒有急迫性，也沒有必要性。

邱垂正強調，金、馬均在中華民國政府的有效管轄範圍內，陸方推動通橋都是以「統一」為前提，「不只想建橋到金、馬，更想建橋到台灣」，目的就是分化台灣。

廈門至金門通橋方案示意圖。（網絡圖片）

官媒：兩地通橋已形成初步方案

據早前央視報道，兩岸40多名專家周日（13日）齊聚福建福州，就廈門至金門（金廈）及福州至馬祖（榕馬）通橋方案等議題舉行研討會，兩地通橋已形成初步方案，金廈大橋計劃以廈門本島為起點，經過翔安的廈門新機場，再連到金門島，將設計4至8車道的橋樑。

對此，金門縣政府周二（15日）表示，兩岸通橋事宜將配合中央政策辦理，並以金門縣經濟民生需求為首要考量；縣府人員參與通橋研討會，是就兩岸便捷路運系統進行學術討論，未涉及政策層面。

（中央社）