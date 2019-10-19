台女誤丟遙控器進洗衣機竟還能使用　引出網友分享誤洗iPhone後果

相信許多人都有過這樣經驗，把不是衣物的物品不小心也一併丟到洗衣機裡清洗，台灣一名女網友在Facebook上抱怨自己的糊塗，她說自己找不到電視遙控器，後來才發現竟然連同被單也一起丟入洗衣機，沒想到事後拿出來後還能用，讓她很訝異。

被女網友誤丟進洗衣機洗的遙控器（點圖放大）↓↓↓

貼文引起網友熱議，還有人語出驚人的表示自己也洗過iPhone，一樣事後也能正常使用。

這名女網友在Facebook「爆廢公社」表示家裡的電視遙控器突然憑空消失，怎麼找都找不到放在哪，沒想到昨天（17日）她洗完被單後準備要拿出來曬乾時，打開洗衣機蓋子才發現遙控器竟然出現在裡面！原來是原PO太糊塗，讓遙控器被包在被單裡，結果忘記拿出來，遙控器就連同整條被單拿去洗衣機清洗。

讓原PO很訝異的是，遙控器被泡水清洗過後，拿出來竟然還能使用，讓她覺得很不可思議。貼文也引來許多網友留言分享經驗（洗iPhone也沒事？點圖看看網友分享）↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

雖然原PO的遙控器還能使用，不過有人提出建議「曬一下再用。會拆的話，把板子擦乾，減緩生鏽的速度，能撐久一點」、「電池換一下，小心電池漏液或生鏽」、「記得把電池蓋打開，拿吹風機（風筒）吹內縫1到3分鐘，避免故障」。

【相關圖輯】iPhone個窿有秘密！台男用口吸出香味上晒癮：比吸煙更爽（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

延伸閱讀：

影／機車騎士遭擦撞 彈至對向車道被輾斃

獨／家長一時疏忽 男嬰「倒栽蔥」摔進垃圾桶陷昏迷

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】