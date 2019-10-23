【陳同佳出獄】港拒台派檢警押解陳　台刑事局：相關人員待命中

台灣殺人案疑犯陳同佳涉洗黑錢案刑滿，今日（23日）上午已出獄，他表示願意赴台灣自首。 台灣陸委會早前發函港府，要求同意台灣派檢警到香港押解陳同佳。但港府拒絕，並認為台方跨境執法，不尊重香港司法管轄權。 據台媒今日報道，台灣刑事局表示，相關人員待命中，對於是否已赴港等事，均不予證實。

台媒中央社報道指，士林地檢署專案檢察官並未赴港，今天（23日）上午照常在署內開庭處理其他案件。（網絡圖片）

台媒《中央社》報道指，士林地檢署在本案發生後，已由主任檢察官白忠志、檢察官楊舒婷指揮刑事警察局組成專案小組。士林地檢署專案檢察官並未赴港，今天上午照常在署內開庭處理其他案件，但已做好準備，只要陳同佳一入境遭逮捕，便可立即迅速處理。

有媒體報道指出，台灣刑事局兩岸科昨天（22日）下午3時也發函給香港警務處，表達台灣將派檢警赴香港模擬各種交接陳同佳的狀況；士林地檢署一名檢察官同時也率刑事局3名警官赴桃園機場搭乘華航班機至香港待命。對此，刑事局僅表示，相關人員待命中，對於是否已赴港等事，均不予證實。

此外，保安局局長李家超今日表示，據他所知現時沒有台灣執法人員在港。

（綜合報道）