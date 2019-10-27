【陳同佳出獄】台內政部長徐國勇：只要陳同佳願意　今晚也可以來

台灣殺人案疑犯陳同佳涉洗黑錢案刑滿，23日上午已出獄，並表示願意赴台灣自首。但他要以什麼形式到台灣、什麼時候到台灣，卻引起台港兩地的爭論。 台灣內政部長徐國勇今日（27日）出席活動時，再談及陳同佳投案一事。他稱台灣隨時都已經準備好，只要陳同佳願意，「今晚也可以來」。

陳同佳涉嫌在台灣殺死潘曉穎，並將屍體帶到台北捷運竹圍站外的公園草叢棄屍。（資料圖片）

徐國勇今早出席活動接受傳媒訪問時，再被問到陳同佳來台投案一事。他指出，台灣在事件上的處理不能講被動，應該要講「互動」。他相信互動是會越來越好，未來台港雙方走到什麼程度，台灣政府都會向媒體報告。他透露，目前雙方的互動情況還不錯。

至於陳同佳會否因為在香港自由的日子過太久，因此最後打消主意不來台灣？徐國勇強調，這部分應該是香港政府要處理，台灣的立場就是只要陳同佳願意，不但「明天就可以來！甚至今晚也可以來！」，台灣隨時都已經準備好。

早前報道，徐國勇昨日（26日）曾表示目前兩地已經有對口單位，仍需由對口單位提供資訊及方案，「能引渡最好，看來香港政府不願意，因為引渡就是司法互助其中一項！」徐國勇當時又稱，目前最重要是將殺人犯接受法律制裁，他強調政府會全力將疑犯逮捕。