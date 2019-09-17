中年型男入住台青年旅館　遭同房男住客請飲迷暈豆漿後兩度強姦

台灣31歲傅姓男子今年8月入住嘉義市某旅館，見同房40歲男子長相帥氣，拿含有安眠藥的豆漿給對方喝，趁被害人昏睡後，強姦得逞2次，嘉義地檢署依加重性交罪起訴傅男，目前仍在羈押中。

檢方調查，傅男8月8日晚間9點入住四人房的背包客房型，當時共有3男一女入住，彼此都不認識，傅聽聞同房室友談及被害男子長得成熟帥氣，當天前往嘉義市文化路夜市購買4杯豆漿，再前往嘉義市垂陽路某藥局旁的自動販賣機購得2支針筒。

傅返回旅館2樓交誼廳廁所，將平時服用的安眠藥灰色膠囊，先以熱水化開後，再以針筒注射入其中一杯豆漿內，返回房間後，將其中二杯豆漿分送二名室友，再將摻有藥物的豆漿則置放於被害男子的床舖上。

被害男子9日早上10時許返房後，發現床舖該杯豆漿，傅便向被害男子表示是他請大家喝的，被害男子不疑有他，將豆漿一飲而盡，隨即陷入昏迷。

傅男趁其他室友都不在，性侵得逞，翌日凌晨3時許，又故技重施一次，被害男子驚醒，隨即報警，警方隨即到場，當場逮捕傅男。傅無性侵前科，他坦承犯案，檢方依涉犯重罪等理由將他羈押獲准。

檢方指出，傅男下藥使被害男子昏迷、無意識，違背男子意願性交，涉犯加重性交罪的「以藥劑犯之」，可處7年以上有期徒刑。

嘉義地檢署起訴下藥的傅姓男子。（聯合新聞網提供）

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