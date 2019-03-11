撞樣Angelababy台灣「醫界女神」爆紅　網民：有仙女感

有網友在PTT表特版貼出一位在澳洲念醫學院的李姓女學生照片，這名女學生顏質高，還被網友形容仙氣逼人，讓許多人看了大讚又正又會讀書。有人在女學生的IG上發現她去年回台灣到台大實習時，還跟台北市長柯文哲合照，網友直呼「好羨慕阿伯」。

李姓女學生回台實習時曾和台北市長柯文哲合照。（IG）

網友早前在PTT上貼出這名李姓女學生多張美照，並且註明「來自台灣的醫學院學生」。照片裡可見這名女學生長相秀麗、皮膚白皙、身材纖細，讓許多網友看了陷入瘋狂，紛紛稱讚「超正」、「太正了，有仙女感」、「又正又會讀書又是醫生，根本人生勝利組」、「上帝是很公平的，給了智慧也給了美貌」、「像Angelababy」；還有人開玩笑的說「好正喔！好想去給她看病」、「我覺得我該生病一下了」。

有網友透露這名李姓女學生就讀澳洲雪梨大學醫學系，父親是皮膚科醫師。她曾回台灣實習，不過去年2月在IG上貼文寫上「TW Bye-bye」，似乎是已經結束實習。

這名李姓女學生常在IG上分享自己生活美照，除了有穿上醫師袍的照片，當中還有一張在海邊穿上長袖泳裝的照片，大騷好身材，讓許多網友看了快要噴鼻血。

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