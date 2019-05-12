【母親節】愛子慘遭酒駕騎士撞死　台媽媽之後的做法感動無數人

台灣嘉義縣梅山鄉婦人江林金鸞的二兒子26年前，被酒駕騎士撞上往生，3個孫子從此沒父親，她雖然痛徹心扉，她認為「天下沒有我不能原諒的人」，選擇原諒這年輕騎士，她還用騎士的名義捐給醫院一張病床，沒有多要賠償。她告訴騎士「我們一家人的痛苦，你要當作教訓，不要喝酒傷己傷人。」

當年車禍發生時，她在二兒子耳邊說「如果是你前世欠他的，你就要償還；如果你沒有欠他，你要原諒他。」雖然心裡很痛，但年輕騎士也擦傷住進醫院，仍請大兒子去探視他。

大兒子也聽她的話原諒騎士，並告訴騎士不要賠償，要騎士傷好後，到靈前祭拜。年輕騎士後來拿了一萬五千元（台幣）來祭拜，她將此筆錢用來買病床，捐給醫院。

她說，當時很多人紛紛說「怎麼不讓他賠？這樣太便宜他。」但那是兒子生命換來的錢，花了心會痛。江林金鸞後來將二媳婦當作女兒疼惜，感謝她一直沒有離開，帶三個孫子長大成人，「這就是我的富有」。

江林金鸞今年89歲 ，1990年獲選嘉義縣政府的模範母親，她不僅是嘉義縣梅山鄉第一位慈濟志工，也是慈濟在嘉義縣第一位獲模範母親的志工，她每年都會參加浴佛節，今年雖然身體因素沒出席，但在場的義工都感念她的大愛精神。

慈濟表示，江林金鸞幾年前因為胃癌動過手術，痊癒後繼續投入義工工作，大家都稱她為「江媽媽」，親切猶如自家媽媽，前後帶出的慈濟義工多達二百多人。

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