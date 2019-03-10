撞穿護欄直墜3米高溝底四輪朝天　台中醉駕司機奇蹟無事被捕

台中市西區大忠街、精誠31街今天凌晨2時許，傳出一起轎車墜落3米深的麻園頭溪大排的事故，警消獲報趕往現場，發現轎車已四輪朝天躺在麻園頭溪的大排溝底，轎車曾姓男子已自行脫困，曾無明顯外傷，警消將曾送往大慶中山醫院治療，經查，曾的酒測值超標，將依公共危險罪嫌移送，並一併通知市府依法求償。

台中市曾姓男子今天凌晨酒駕，衝進3米深西區大忠街、精誠31街的麻園頭溪大排內，轎車四輪朝天，曾奇蹟無受傷。（聯合新聞網提供）

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台中市第一警分局公益所調查，曾姓男子（23歲）今天凌晨2時許，開車行經西區大忠街、精誠31街口時，直接將轎車衝撞路旁的麻園頭溪的護欄，墜落麻園頭溪的大排底部，轎車四輪朝天，警消獲報到場，曾已脫困，警消起初是研判天雨路滑、視線不佳才導致事故，但經醫院抽血後，發現曾的酒測值每公升達0.71毫克，全案將依公共危險罪嫌送辦。

曾在警詢時辯稱，案發前跟朋友聚會，有喝啤酒，但喝了多少罐，「已經記不清楚了」；警方表示，因曾無明顯外傷，將待曾完成醫院檢查後，依公共危險罪嫌移送曾，並一併通報1999，由市府依法向曾求償。

（聯合新聞網提供）

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