撰文指馬英九收10億台幣獻金　台傳媒人吳子嘉遭判賠160萬

台灣傳媒人吳子嘉2014年曾指稱，頂新集團魏家捐贈政治獻金10億元（新台幣．下同．約合2.6億港元）給前總統馬英九，馬英九因此向吳提告求償。 台灣高等法院更一審今天（6日）認定吳子嘉未經查證為重大過失，判須賠償160萬元（約合41.2萬港元），全案仍可上訴。

吳子嘉涉故意侵害名譽，遭判賠新台幣160萬元。（資料圖片）

事緣2014年10月15日，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在該報撰寫題為〈吃頂新黑錢，馬英九準備坐牢？〉一文，提及「馬團隊在總統競選期間，曾收了頂新魏家逾10億的政治獻金」、「吃頂新黑心錢的馬團隊，恐怕要做好坐牢的準備。」遭馬英九求償300萬元。

一審台北地方法院調閱馬英九被告發涉嫌違法收受頂新集團政治獻金案的資料，發現馬並無具體犯罪事證，另調查吳子嘉提供的新聞報道等資料，認為可信度甚為薄弱，認定吳未經查證就發表這篇言論，供不特定多數人閱覽、轉載，導致馬英九名譽嚴重受損，應賠償180萬元；二審判決維持賠償金額。

經上訴，最高法院今年3月認為，一審認定吳子嘉故意侵害馬英九名譽而判賠180萬元，二審改認定吳子嘉是重大過失，兩者程度有別，但金額相同，二審未清楚說明理由，因此發回台灣高等法院更審；登報道歉部份則確定。高院今天判賠160萬元。

頂新集團在兩岸有龐大生意版圖。（網上圖片）

頂新國際集團是台灣一家以食品產銷為中心的企業集團，由彰化永靖出身的魏家四兄弟共同創立。旗下知名品牌有康師傅、味全、中國大陸FamilyMart、德克士等，事業版圖橫跨大中華地區。

2013年至2014年間，台灣連續爆發黑心食用油事件，相關國家禁止台灣食品進口；而頂新集團所屬的子公司先後3次牽涉其中。2014年7月，涉案的大統長基食品負責人高振利判刑12年確定，但司法機關卻未對同樣涉嫌販賣劣油的頂新魏家做出任何動作，因而引發社會質疑。

2014年起，數名台灣公眾人物先後公開指控，時任總統馬英九等國民黨政治人物涉嫌非法收受頂新政治獻金，後引發當事人相互控告民事或刑事案件。同年12月25日，由最高法院檢察署特別偵查組針對指控分案偵查。及至翌年6月，經調查後認為該案並無涉及不法，全案簽結。

除吳子嘉外，曾指控馬英九收受頂新2億台幣的名嘴周玉蔻，早前遭馬英九控告加重誹謗罪，2018年1月高院判馬英九勝訴，應賠償180萬元，並在4大報刊登道歉啟事。

吳子嘉言論常引發爭議，他今年5月爆料韓國瑜有小三，並稱其為「新莊王小姐」，其後遭韓國瑜親往北檢控告吳子嘉涉誹謗罪。

（綜合報道）