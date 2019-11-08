台立院預算中心：台軍飛行員不足　或難滿足新購戰機人力需求

台灣立法院立法院預算中心最近發佈評估報告，指出台空軍近9年淨增加的F-16戰機飛行員人數有限，依照目前培訓能量，在2026年交機期限前，是否能夠完成足夠飛訓工作，仍有疑慮。 此評估報告，震撼台灣軍事圈，台空軍司令部立刻發表因應措施，表示「本部針對新増聯隊員額需求及人力編設基準已完成專案檢討，以滿足新興兵力所需，並納入『五年編裝需求計畫』執行，可如期完成戰力編成。」

此外，台空軍也表示，為了因應新式戰機飛行人員需求，台軍將參照美軍訓練標準，現行F-16飛行人員僅需適量差異訓練 即可擔負戰備；另依各型主力戰機比例，逐年調增F-16型機飛行人力，俾提升整體戰力。

此外，針對相當嚴重的人員流失問題，台空軍也強調，「為使飛行人力長留久用，以滿足人力需求，除改善飛行員工作環境及負荷外，已規劃調整飛行軍官續服獎助金，以大幅提高續服意願，確保台海空防安全。

台灣立法院預算中心提出報告，認為台空軍駕駛員缺員問題，將在2026年接收F-16V新機時爆發。（陳宗逸／多維新聞）

台空軍戰機駕駛員缺員嚴重，已經不是新的話題，早在2000年之後，兩岸關係進入嚴峻期時，大陸國內航空公司，紛紛祭出高薪資、高福利，來吸引台空軍駕駛員「軍轉民」，鼓勵其到中國大陸航空公司飛民航機。根據台國安局此前的情報分析指出，中國大陸四川某地，甚至有一個專門供給台灣戰機飛行員生活住宿的「台灣村」，以便集中管制、收攏台空軍飛行員。

台國安局報告稱，中國大陸此舉，除了極盡所能讓台空軍飛行員缺員外，還透過各種管道，收集台空軍飛行員對於台灣現役高性能戰機的戰術資料與情報，是一種另類的間諜行為，但是由於薪資和待遇的關係，台軍飛行員對此工作際遇趨之若騖。

台軍不只戰機駕駛員缺員嚴重，連陸航、海航的直升機駕駛員，也嚴重缺乏，甚至釀成意外事件。（陳宗逸／多維新聞）

而在台灣，不只空軍飛行員缺員，海軍、陸軍的飛行員，缺員更是嚴重。以陸軍的通用直升機飛行員來說，近日台軍剛剛解編舊款UH-1H通用直升機，全面由僅30架的UH-60M黑鷹通用直升機取代。外界有雜音，認為台軍的UH-1H雖然已有40年以上的機齡，但是由於補保作業完善，堪用機還有許多，甚至可以無償贈援友邦。

台軍僅靠30架黑鷹直升機進行日趨嚴峻的空地戰鬥任務，似乎數量太少，有強烈的聲音建議台軍應該要留存狀態好的UH-1H直升機，進行旋翼、雙發動機和機體結構增強的改良，就可以在短期獲得性能不錯的Bell412EPI等級的次世代直升機。但是，台軍方堅持除役UH-1H，將其打為廢鐵，箇中原因除了台軍喜歡新型機種、喜新厭舊的浪費心態外，陸軍航空隊駕駛員缺員嚴重的現況，其實才是真正原因。

台空軍便宜行事，不買專業救難直升機，卻「劫收」陸軍的通用直升機進行高難度的救難任務，引起外界一陣撻伐，咸認為是蔡英文放任前國防部長馮世寬亂搞的惡果，未來將付出代價。（陳宗逸／多維新聞）

台灣本來採購60架UH-60M黑鷹直升機，但是因為政治因素，15架在馬英九政府執政時，直接免費撥交給民用的「內政部空勤總隊」使用於救難任務。而在蔡英文執政時代，空軍出身的前國防部長馮世寬，因為空軍S-70C-1救護隊直升機老舊，卻不想增列預算購買專業直升機，故便宜行事，又下令撥交15架陸軍的UH-60M直升機給空軍救護隊使用，因此造成台陸軍的垂直戰力嚴重不足，此二次錯誤的直升機撥交政策，曾經引來外界嚴重批評。

而2018年2月，隸屬「空勤總隊」的UH-60M直升機，在深夜運送急症病患，卻不幸失事落海。台灣飛安會的報告在今年9月出爐，指出意外發生原因，最重要的因素就是正駕駛訓練不足、處置失當，加上當天夜間空域環境惡劣，故導致失事。

訓練不足之警訊，足以彰顯出台灣目前不管軍警方的直升機駕駛員，都面臨素質低、數量少、訓練不足的嚴重局面。駕駛員不足，還有少子化、待遇、升等等因素所導致，以管窺天，可知台軍警的飛行員缺員狀態，已經到了緊急的局面。