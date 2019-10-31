【This．中國】李佳芬代夫海外造勢　回顧國民黨的「夫人外交」

國民黨2020年總統大選提名人韓國瑜妻子的李佳芬日前「代夫出征」訪視越南、菲律賓華僑並接見當地台商。在韓國瑜取消訪美行程後勤跑基層展開「平民之旅」之時，以「男主內、女主外」的方式，由李佳芬「代打」海外選戰，韓國瑜穩固國內票源，李佳芬在海外也得到僑胞的歡迎，而她是否將代夫訪美，成為韓粉口中的「蔣夫人（蔣宋美齡）第二」，也引來網絡討論。 從蔣宋美齡在外交上扮演的角色非常吃重，更被外界視為中美外交的重要推手，不過此後蔣經國之妻蔣方良、李登輝妻子曾文惠到陳水扁妻子吳淑珍較少出現在公眾視野也未曾代夫出征，而馬英九的妻子周美青則是數度以榮譽團長的身分，隨台灣知名藝文團體如「朱宗慶打擊樂團」、「雲門舞集」、「明華園」等出訪，以文化和慈善外交的方式，成為馬英九政府時期的一顆活棋；這些國民黨領袖的夫人在國際外交場合的折衝樽俎之間，增添了一股「優雅」的力量。

蔣宋美齡曾三度登上《時代雜誌》的封面。（Times）

「永遠的第一夫人」蔣宋美齡代夫訪美

2003年10月23日，宋美齡過世於美國紐約曼哈頓的家中，紐約時報給了她這樣的評價「耀眼而驕橫的女性政治家」，說明她在中國近代史上的成就，不僅僅只是總統夫人而已。

宋美齡1943年2月到訪美國，成為第一個在美國國會演講的中國人，同時也是歷史上第二位在美國演講的女性。宋美齡為國民黨抗日尋求美國支持，而她在美國各大城市巡迴演講所到之處擠滿人潮，受到群眾熱烈歡迎。

我覺得如果中國人民會用你們的語言與你們說話，或是你們能了解我們的語言，他們會告訴你們，根本而言，我們都在為相同的理念奮戰。

宋美齡流利的英語和演講打動美國人的心，這股旋風獲得的援助估計約數千萬美元。此外，宋美齡此行更是第三度登上《時代雜誌》成為封面人物，也是第一次獨自登上《時代雜誌》封面。1943年中美英三巨頭會面的開羅會議上，蔣宋美齡也擔任蔣介石的翻譯，展現外交長才。1995年7月，蔣宋美齡再次受到美國參眾議員邀請慶祝二戰50周年，年近百歲的蔣宋美齡再度蒞臨國會發表演說。

蔣宋美齡（右一）出席開羅會議，與她的丈夫蔣介石（左一）、美國總統羅斯福（左二）、英國首相邱吉爾（右二）合影。（維基百科）

不過，亦有傳聞稱，宋美齡首次訪美時在白宮住了11天，卻也有包括天天要求換絲綢床單、態度傲慢等負面的小道消息。

姑且不論真相為何，但在這之後，台灣總統夫人訪美，往往會被拿來跟蔣宋美齡相比，其成就仍舊難以有人能望其項背。

「酷酷嫂」周美青以文化、慈善成外交活棋

因為低調的為人和帥氣冷靜的形象而被台灣媒體封為「酷酷嫂」的周美青除了曾陪馬英九赴美外，則是專注在慈善、藝文團體這兩塊，多次以榮譽團長的身分與台灣藝文團一同出訪，此外她更曾在2014年以「故宮國寶榮譽團長」身分訪日，被視為柔性、文化外交最好的例子。

周美青隨馬英九出訪台灣邦交國伯利茲並在當地表演，獲得好評。（資料圖片）

在慈善方面，周美青則以台灣世界展望會愛心大使和中華民國紅十字會榮譽會長身份，與這兩個人道救援組織一同前往海地以及多米尼加，在當地與孩童一起玩樂並吹奏陶笛；2009年形象非常「酷」的周美青也曾在陪伴馬英九訪問中南美友邦伯利茲（台稱：貝里斯）時，在朱宗慶打擊樂團表演時搖沙鈴跳舞，外交場合上展現低調形象的另外一面，搏得好評。

2011年，新新聞委託「INDEX｜趨勢民意調查」進行民調，特別將周美青納入，結果發現有70.6％民眾肯定周美青表現，65.9％民眾認為周對馬英九有加分效果，至於第一夫人作為中，又以不介入政治、關懷兒童與從事公益活動，獲民眾好評。周美青亦透過柔性外交走出屬於自己的路。

李佳芬赴菲律賓、越南會海外僑胞

出身於雲林政治世家的李佳芬在2018年台灣九合一大選中助選有功，李佳芬的助選除了順利讓高雄市綠地變藍天，也被視為長期由民進黨執政的雲林縣由綠轉藍的關鍵。

李佳芬今年3月隨韓國瑜訪香港。（香港01）

李佳芬為了2020大選不只在台灣勤跑行程，也到菲律賓、越南會見華僑和台商，她也在各個議題發表意見。日前她在海外造勢會見華僑時強調「中華文化」，並表示「台獨課綱」把中華文化斬斷，如果韓國瑜當選要把課綱改回來。

但也因為李佳芬太過積極，有網友批評她「老公還沒選上，就想干政」，前高雄縣長楊秋興也表示，「豈止是夫人干政、簡直就是囂張」。

此外，先前韓國瑜取消訪美行程也傳出李佳芬將代夫訪美，支持的網友稱她為「蔣夫人第二」，但有網友認為，韓國瑜根本還沒選上總統，李佳芬「名不正言不順」，訪美效益不大，引發網路論戰。

而除了國民黨以外，台灣政壇也越來越多比丈夫還敢言的政治人物夫人，例如柯文哲的夫人陳佩麒即為一例，這些夫人為台灣的選戰增添看點。不過，時過境遷，再多的夫人「參戰」難以再現宋美齡訪美時的風采。