選舉熱潮的「下半身」事　韓國瑜能用潘金蓮衝破「愛」的主旋律？

2020台灣總統大選升温，蔡英文如今傳出副手人選就是前台灣行政院前院長賴清德。對此，國民黨總統參選人韓國瑜在受訪時回，「『蔡賴配』是武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被，頭齊腳不齊，兩人不能齊心」，此話一出，語驚四座。

再加上，韓國瑜其妻李佳芬，日前也提到台灣小學3年級就教「肛交」、小學6年級就教「性高潮」等等，如此爆炸性的言論說法，不禁令人想起韓國瑜一而再強調：「要打一場乾乾淨淨的選舉」，以及不斷重申的「愛與包容」是否已經拋諸腦後。

韓國瑜在11月11日宣布副手為國政顧問團團長張善政。（Facebook@韓國瑜）

11月11日，韓國瑜舉辦了直播記者會，同時向媒體揭開底牌：韓國瑜國政顧問團團長張善政將成為他的副手，共同競逐2020台灣大選，雖然副手人選不到驚豔，但以張善政過去 「科技」產業資歷確能協助韓國瑜「不夠理性」的部分。

但是，就在整體情勢對韓國瑜稍有利之際，他在接受專訪時又再度惹議，稱「蔡英文賴清德為武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被，頭齊腳不齊」，若是常聽韓國瑜的談話方式，或許能理解他想用簡單明瞭的「經典故事」來形容，達到廣而告知。然而，卻有可能弄巧成拙。

事實上，從韓國瑜競選高雄市長開始，接着被授權代表國民黨參選2020，他不斷運用三個維度來打選戰，一是兩岸議題、二是經濟再分配，最後則是社會保守價值。從現階段成果（台媒民調）來看，蔡英文位居上風，但也不意味韓國瑜主打的策略是失效，一方面來觀察，韓國瑜只要提出「建言」，蔡英文政府及民進黨上上下下火力全開，炮火之猛烈，足以見得綠營相當重視這位對手，畢竟2018年底的高雄市長選戰過程，民進黨面對韓國瑜隻字不提，失敗結果歷歷在目。

另一方面，若實際跟上韓國瑜下鄉行程，所到之處幾乎人滿為患，當地民眾相繼擁簇，正所謂「民調冷呼呼、人潮熱呼呼」，而那般時刻看在韓國瑜眼裏，確實會讓人無所畏懼的發言，畢竟民心所向。

然而，擁有自信的韓國瑜，說話卻開始有些偏鋒，比方近期韓國瑜談到民進黨的選舉招式說：「屁股幾個毛我都看得一清二楚」，面對網絡瘋狂攻擊的情況卻表示：「那些在網絡上攻擊的人，我不是用肉眼在看你們，我是用屁眼在看你們，這些人是小鼈三、非常窩囊，你們連去尿尿都應該要小心一點，不知道你們爸爸媽媽怎麼生你們的。」加上，韓國瑜其妻在公開致詞場合，表示台灣性教育課程中，教小學生肛交、性高潮等謬論，夫妻二人的說法已引起多數台灣人反感。

韓國瑜其妻李佳芬在台灣屏東場合上，嚴厲譴責民進黨政府修改課綱。（Facebook@韓國瑜）

「一言興邦、一言喪邦」是近期台灣網絡上最火紅的一句古語，同時也是台灣電視名人對於韓國瑜的善意提醒，作為台灣總統候選人應該知道言語的重量，建議凡事應該思量後再說出口。的確，從韓國瑜自身出發，如為選票考慮，固然是爭取選票極大化，但韓國瑜陣營這些「下半身」的評論說法，是不是隻能鞏固光譜上的一部分？

再進一步來說，無論韓國瑜是否為社會保守價值的那一端，抑或先跳脱「保守價值」和「進步價值」好壞是非的立場，這兩者共組的社會，不正展現台灣社會價值觀多元性的一部分？

平心而論，只要台灣中選會未宣布蔡英文當選，韓國瑜是有可能成為未來的領導人，而當他不斷的使用某種價值眼光來評論發言，甚至持續利用自以為「庶民」特質的語言來描述，而使讀取的民眾感到不妥、不舒服，是不是也在衝破自己宣稱的「愛與包容」、 「乾乾淨淨」的理想呢？