【逃犯條例】台灣中研院：維護校園自由學術，歡迎港生實習

香港校園連日發生嚴重警民衝突，台灣中研院今天（16日）發聲明表示，大學校園是展現自由學術研究及多元意見的園地，歡迎港生、在港台生利用國際研究生學程實習機制來中研院實習。

中研院今天在Facebook粉絲專頁發表聲明指出，中研院堅信自由民主的普世價值，也相信大學校園是展現自由的學術研究及多元意見的園地，在台灣，中研院享有高度的自由民主，對於基本人權的保障，擁有共同的信念，特別對香港學生的人身安全，也始終保持關注。中研院表示，支持台灣多所大學主動接納香港大學生，中研院也願意盡力協助，並利用現有國際研究生學程實習機制（TIGP internship），歡迎港生、在港台生，及在港國際生來實習。

中研院國際事務處處長陳建璋表示，此學程是提供大學生、碩士班等學生申請，過往學生申請之後必須有繳交自傳等前置作業，並在暑假期間到中研院實習，但考量香港目前狀況，預估下週一（18日）就會在官網上放上申請的聯繫方式給有意願學生，並讓有意願學生先到台灣再進行後續作業。

陳建璋表示，目前中研院可供這個學程學生申請的宿舍約還有80名，若報名踴躍，會想辦法與鄰近大學合作，看是否有宿舍可以提供等。另外，也會視香港狀況，不排除讓學生延長實習時間。

（中央社）