【11.14】陸委會：目前已有368名台生返台

香港局勢近日急遽惡化，大學校園淪為警民衝突戰場。台灣陸委會發言人邱垂正於當地時間11月14日指出，台灣駐港辦事處積極協助台生撤離，就陸委會掌握，截至11月14日，確定與預計返台的台生共計368人，數字仍不斷變動中。

台灣陸委會於當地時間11月14日舉行例行記者會。邱垂正強調，執政者採取強硬打壓手段，無助香港繁榮穩定，北京與港府回應民眾，應是民主自由承諾，不應是子彈與鎮壓。港府與中共應該以民為本，理解民眾對民主自由的期待，妥善回應人民訴求，才是長治久安之道。

台灣駐港辦事處於當地時間11月13日晚間協助香港中文大學的台生返台。圖為台生集體步出校園外搭乘專車前往機場。（中央社）

邱垂正指出，香港局勢升高，校園安全深受威脅，部分學校宣布學期結束，香港各大學都有台生陸續返台。就在中大沖突事件後，有在港台生學生會幹部擔心交通受阻與自身安全，向台灣駐港辦事處請求協助，辦事處隨即啟動應變機制，提供專車接送、協助辦理證件。教育部、外交部等相關部會也有協助，讓台生平安順利回家。

他表示，目前在香港各大學攻讀學士學位的台生約1021人，返台數字仍不斷變動中，截至11月14日，已（將）回台人數合計368人，其中以中大學生最多，達140人。台灣政府尊重在港台生意願，也會積極與在港台生學生會保持聯繫，24小時提供協助。

至於台生返台面臨學業接續問題，邱垂正表示，維護學生人身安全是第一要務，有關在港台生轉學、學程的銜接等問題，由台灣教育部評估協助。

根據台灣陸委會掌握，截至11月14日，預計或已返台的在港台生共計368人。不過近日數字仍不斷變動中。（陸委會提供）

另一方面，有台灣媒體爆料稱，某個大陸台商會長出錢請徵信社監控在台的反修例人士。對此，邱垂正表示，對於境外勢力透過各種方式滲透侵擾、非法監控，台灣相關機關不會坐視，國安單位會密切掌握，查察不法。

至於在港犯下強盜案的台人日前被捕，以及陳同佳投案進度，邱垂正強調，對於涉及台港刑事案件，只要台方擁有司法管轄權，一定依法處理，絕對不讓犯嫌逍遙法外。反觀陳同佳案，目前投案窗口仍未收到具體投案資訊。

他表示，台方已準備就緒，只待人到物到，一切依法公平處理。呼籲港方依據先前承諾，應該協助陳嫌早日投案，並積極提供證據，讓司法公義早日彰顯，還給被害者家屬公道。