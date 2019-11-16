韓國瑜陣營大將揚言選黨主席　國民黨三中全會內鬥白熱化

國民黨在當地時間11月16日舉辦第二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會），準備通過國民黨針對2020年台灣大選所提出的不分區立法委員名單，此次國民黨主席吳敦義排入不分區立委第十四名，引發「自肥」質疑。 位於吳敦義的下一名正是韓國瑜陣營大將、國民黨台南市黨部主委謝龍介，吳敦義此一安排遭解讀成挾持韓粉確保自己能擠入立院窄門。而謝龍介也在三中全會上出招，當着吳敦義的面揚言自己考慮退出不分區立委名單，甚至2020年大選結束就會參選黨主席。

謝龍介若堅持退出不分立委名單，帶有韓陣營與吳敦義切割的意味，而且事實上，吳敦義的任期到2021年才告終，國民黨主席提早改選，除非吳敦義因2020年敗選辭職負責。自從國民黨副主席郝龍斌在當地時間11月15日公然要求吳敦義退出不分區立委名單後，再加上謝龍介赤裸裸的發言，顯示國民黨內鬥已更趨白熱化，劍拔弩張的程度，不下於2020年台灣總統大選的藍綠之爭。

吳敦義自己也身兼不分區立委提名人，因此本次國民黨三中全會，吳敦義有一段時間坐在台下，並與其他不分區立委提名人一一上台發表政見。吳敦義發表政見時，強調自己黨政歷練完整，25歲當選台北市議員，後又出任高雄市長、立法委員以及台灣行政院院長，2020年台灣總統大選不僅要讓韓國瑜當選，國民黨取得60席過半的立委席次，更要自國民黨產生經驗最足能力最好的台灣立法院長。吳敦義言下之意，表達自己有意爭取台灣立法院院長的意味濃厚。

謝龍介發表政見時表示，近期不少朋友皆勸他退出不分立法委員名單，也有很多韓粉做這樣的主張，但到底要不要退出，他決定思考個兩三天。接着謝龍介更意有所指地說，這個黨的誠信跟互信很重要，黨是個講道理的地方，黨如果要承擔，大家也要共同承擔。然後謝龍介話鋒一轉，當着吳敦義面公開表示，2020年年1月11日台灣大選投完票後，他就會參選國民黨黨主席。

由於吳敦義的黨主席任期至2021年為止，謝龍介2020年就要參選黨主席的發言，被解讀為另一個公然逼宮的黨內要角。（洪嘉徽／多維新聞）

或許是為了避免遭解讀成公然槓上吳敦義，謝龍介也展現出温情的一面，強調吳敦義黨當黨主席確實很辛苦，很多對吳敦義不公平的說法，其實都應該還吳一個公道。在謝龍介發言過程，吳敦義在台下翹腳，目光緊盯台前的孫中山遺像，為正眼看謝龍介，面色雖鎮定，卻也顯得冷漠。

隨着郝龍斌、韓國瑜系統的謝龍介接連出手衝撞吳敦義的領導後，國民黨內另一山頭，前國民黨主席連戰的態度，勢必將更受到關注。連戰長子連勝文身為國民黨中央委員，也出席三中全會。會後連勝文接受媒體訪問時表示，針對謝龍介排名在吳敦義之後，他認為很奇怪，謝龍介這麼優秀的同志應該往前排。至於贊不贊成謝龍介選黨主席？連勝文表示，這是2021年的事，但他希望有很多向謝龍介這樣的人為黨服務。外界也好奇連勝文此次三中全會上好似與郝龍斌寒暄了一段時間，那麼兩人聊了什麼？連勝文回答，如果有人對郝龍斌不敬，他會捨身相救。

被媒體追問吳敦義有意搶攻台灣立法院長職務的議題時，連勝文說自己當時在看手機，沒有聽到吳敦義的政見內容。（洪嘉徽／多維新聞）

值得留意的是，在吳敦義發表政見過程中，連勝文一度仰天吐了一口氣。而謝龍介揚言參選黨主席時，連勝文更大力起身鼓掌叫好。種種肢體動作的意涵，均相當耐人尋味。

最後三中全會通過的不分區立委名單中，除了曾涉入「共諜案」的前陸委副主委張顯耀，因為太晚到場而未發表政見，遭部分中央委員質疑藐視會議，最後在中央委員投票後，張顯耀成為唯一一個不同意票高於同意票而落馬的不分區立委提名人，其餘提名人均獲題投票通過。事後張顯耀表示，他11月15日才臨時被排入不分區立委，並未收到書面或電話通知他必須出席三中全會發表政見，對於落馬情形，他將向黨中央提出申訴。