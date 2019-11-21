前國民黨立委邱毅指「馬英九強塞」擠掉他　馬辦斥：造謠成性

中國國民黨自推出不分區名單後，由於名單爭議連連，至今仍陷入政治風暴。對此，原列國民黨不分區名單第八名，但主動退出的前國民黨立委邱毅接受香港《中評社》訪問時表示，由於馬英九的介入，把國民黨不分區名單搞得一團亂。

台灣新黨公布不分區立委名單，國民黨前立委邱毅排序第一資格成新黨不分區立委參選人。（東森新聞）

知人知面不知心

在談到邱毅自己當初被列入國民黨不分區一事，邱毅說，國民黨認為他有戰力，且韓國瑜的選情陷入危機，許多國民黨重要人士（連戰、洪秀柱、葉匡時詹春柏、許歷農）紛紛主動推薦邱毅進不分區。

邱毅指出，國民黨提名委員會的前一天，他仍被告知仍在名單中，約在不分區第8名或第10名，但此次國民黨不分區立委民單召集人曾永權，突然說「馬英九要推薦陳以信與車宜靜，由於吳敦義沒出席會議，曾永權於是強行把邱毅剔除，陳以信頂替邱毅的位子排第十，車宜靜第十一，外界以為車是吳夫人派，其實完全錯誤。」

另外值得一提的，「原本會堅定支持我（邱毅）的郝龍斌，因為吳敦義勸郝遞件參與甄選不分區，沒想到完全沒列在34人名單裏，郝因此附議曾永權的提議。」重點是，「郝龍斌事後打電話向許歷農（退役上將）致歉，說有努力推我但沒成功，但事後有人向我完整說明過程，我才知道郝龍斌沒有幫我。」邱毅說。

之後到了11月15日，國民黨黨內對於不分區名單仍未有一致意見，且有黨內人士頻頻質疑邱毅在名單內的合理性，邱毅自覺「不想再淌這個混水了，我也不想讓吳（敦義）為我遭『萬箭穿心』，因此我寫下退出聲明，選在12時「日正當中」宣布，表示我內心光明磊落，只想告訴台灣人民要做好應變準備，如果大家還要『掩耳盜鈴』，後果只能大家一起承擔。」

馬英九辦公室發表聲明，駁斥邱毅說法，指他造謠成性，準備提告。（馬英九＠facebook）

不過，根據最新消息指出，馬英九辦公室於當地時間11月21日發表聲明，並駁斥邱毅說法，稱「邱毅所言子虛烏有絕非事實，已嚴重損害馬前總統的名譽，馬前總統不排除對邱毅採取法律行動，捍衛自身清白。」

「紅頂」中將入列 引反彈

除了邱毅之外，國民黨不分區名單裏頭，還有「退役中將吳斯懷」的上榜，引來不少批評。由於吳斯懷曾赴中國大陸參加孫中山紀念大會，並聆聽習近平談話而備受台灣矚目。因此，當吳斯懷入選國民黨不分區名單時，讓許多台灣人譁然，甚至傳出同樣也是軍旅出身，形象較良好的退役陸軍少將于北辰取代。

對此，于北辰接受《中評社》訪問時表示，「不可能也不建議換掉吳斯懷，除非自行宣布退出，不然會引起挾民意或年輕要挾的批評，到時候黃復興（系統）連一席都沒有，不如支持與力挺吳斯懷，至少有人可以替（台灣）軍眷榮民發聲。」

不過，于北辰也坦言，這次國民黨不分區名單，最後讓邱毅離開，只能用「失算」兩字形容，邱毅走，也把選票帶走，原本不分區放入葉毓蘭與邱毅，牢牢抓住新黨支持者約30萬選票，至少多兩席，現在可能有變量，但是邱毅離開，相對也穩住中間偏藍選票。

（中評社）