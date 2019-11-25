【2020大選】為提升支持柯家軍　蔡璧如提「民眾黨等同柯文哲」

距離台灣2020年總統暨立法委員選舉僅剩40多日，為衝刺政黨的立委席次，每個政黨都搬出各式花招。 台灣民眾黨發起人、台北市政府顧問蔡壁如於今天（25日）受訪時表示，身為一個新興政黨，民眾黨的首要目標是要讓大家知道「民眾黨等同柯文哲」，以吸收「柯粉」投票，達到該黨選舉支持度最大化。

鴻海集團大數據辦公室主任高虹安與同黨的蔡壁如，分別名列台灣民眾黨不分區第3名與第5名，兩人於11月25日接受媒體人黃暐瀚專訪時，坦言民眾黨不分區立委，目前預測的席次為4席，並稱儘管柯文哲此前曾有22%至25%的民眾支持度，但民眾黨的支持度卻僅有8%至12%，可見柯文哲支持度仍未全面轉換予民眾黨，因此蔡璧如認為，黨的首要目標是要讓大家知道「民眾黨等同柯文哲」，以鼓吹「柯粉」投票支持。

台灣傳媒人黃暐瀚（左）與台北市市政顧問蔡壁如（中）。（《POP撞新聞》提供）

至於當前有部份人士所鼓吹的廢票運動。蔡壁如認為，雖然成熟的民主不應鼓吹人投廢票，但也坦言支持者的舉動，形同為「柯文哲保温」，畢竟此舉能夠透過統計無效票來推斷有多少人對於此次選舉不滿，而當中也必然隱藏柯文哲支持者，「想預測一下2020，就可以知道2024」，因此她對此行動「樂觀其成」。

至於為何鴻海創辦人郭台銘的支持度同樣無法移轉給參選2020年總統的宋楚瑜，具郭陣營幕僚身分的高虹安說，可能與柯文哲的支持尚未能轉移給台灣民眾黨一樣，郭台銘跟宋楚瑜之間的連結也未完全建立，不過她覺得「郭柯（的票源）移轉還蠻成功的」，因為郭台銘、柯文哲的兩人支持度相加與「郭柯聯盟」獲得的支持度差不多，如今要將郭粉挪至親民黨去，這恐怕無法一時達成。

至於郭陣營幕僚分居民眾黨與親民黨的不分區立委名單中，也引發郭台銘「兩邊押寶」臆測。對此，高虹安稱自己於11月上旬與柯文哲進行不分區立委審核的「面試」，「那時候不知道有親民黨那件事情」，而她也不知道郭台銘交出去的名單中有自己。

面對親民黨在不分區政黨票上與民眾黨產生競逐，高虹安認為，大選局勢從原先藍綠兩強對峙到增加民眾黨與親民黨後，如此變化反而容易刺激郭台銘的支持者出門投票。