特工案延燒　韓國瑜：別被自稱情報員的阿貓阿狗影響選舉

自稱為中國大陸提供情報工作的「共諜」王立強近日向澳洲媒體爆料稱，中共透過媒體輿論企圖影響台灣局勢，甚至去年高雄市長選舉期間，還曾金援韓國瑜280萬美元，這起「共諜疑雲」讓 「中共介選」等陰謀論再度成為台灣社會熱議焦點。而民進黨立法院黨團隨即推出《反滲透法》，試圖祭出五年徒刑來對所有接受滲透源影響台灣選舉者加以處罰。

韓國瑜今天（26日）受訪時表示，民進黨的舉措等同打「組合拳」操作選舉，呼籲台灣人別被自稱情報員的阿貓阿狗影響選舉。

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王立強於當地時間11月23日接受澳洲媒體採訪時聲稱，中共有意花2億美元投資台灣電視圈，並於2018年台灣九合一縣市首長選舉期間金援韓國瑜陣營280萬美元，相關訊息在台引發軒然大波。王立強還指稱總部位在香港德輔道西的「中國創新投資公司」 在台灣媒體投下經費，與電視台建立秘密聯盟，使北京方面可以控制這些媒體。身在台灣的中國創新投資公司主席向心夫婦也因此遭台方偵訊並限制出境，王立強事件所引發的風波，仍在台灣延燒不斷。

而就在王立強事件爆發之際，民進黨立法院黨團隨即推出《反滲透法》。儘管民進黨立法院黨團總召柯建銘強調兩事件完全無關。但輿論質疑民進黨意欲「打蛇隨棍上」。

針對王立強事件對選情的影響，韓國瑜11月26日接受媒體訪問時表示，王立強年僅26歲，手上權力就能呼風喚雨，許多情報系統的老前輩都上媒體對王提出質疑，認為這根本就是冒牌情報員。韓國瑜強調，希望王立強來台灣把事情說清楚講明白，而且韓保證，只要王立強一下飛機，自己肯定會對王立強提出告訴。韓國瑜說，「憑什麼26歲的詐欺犯可以影響台灣總統大選造成滿城風雨？」

自稱中國間諜的王立強一案引發軒然大波。懷疑涉及事件的「中國創新投資」行政總裁向心及其妻子龔青，26日凌晨被台北地檢署諭令限制出境、出海。（資料圖片）

至於民進黨是不是藉機操作《反滲透法》？韓國瑜表示，在澳洲丟了一個小花生米，在美國媒體變成炸雞翅，回到台灣媒體就變成烤乳豬，其實這是一個組合拳，哪有這樣操作選舉的，完全是憑空捏造，萬一2020年台灣總統大選投票結束後，才發現這人是百分百的詐欺犯，到時票都投完了，又該怎麼辦？

韓國瑜感歎，自己參加國民黨黨內初選時，就有人爆料他在外面有孩子，如今台灣總統大選只剩下40多天，又冒出一個特工，這樣捏造的事情到底何時才能停止？韓國瑜呼籲，台灣人民要把眼睛擦亮看清楚，不能被這些捏造出來的謠言，或自稱情報員的阿貓阿狗影響了選舉，這是非常不對的。