【量力而為】山東湖北同日兩場馬拉松　兩名參賽者終點前猝死

無論內地還是香港都經常舉辦馬拉松比賽，但參賽者一定要量力而為，以免釀成憾事。周日（20日）的山東煙台龍口國際馬拉松半程賽，就有一名參賽者在臨近終處心臟驟停瘁死。此外，同日在湖北荊州舉行的2019年國際馬拉松半程賽，亦有一名50歲參賽者倒地身亡。

山東煙台龍口國際馬拉松半程賽有參賽者在終點前猝死。（微博）

據網上流傳的一份賽道救援情況說明顯示，在山東煙台龍口國際馬拉松半程賽中猝死的參賽者，早在20公裏處就被其他參賽者發現不妥並通知急救義工，急救義工當下亦有要求猝死參賽者停下來休息。猝死參賽者未有理會，選舉繼續進行比賽，未料前進數米後就突然口吐白沐，失去意識，最終經搶救後無效死亡。

至於同日在湖北荊州舉行的比賽，亦有一名50歲的男子在距離終點100米處倒地，經一分鐘心臟除顫後仍沒有生命體征，結果在送往醫院途中死亡。

湖北荊州的馬拉松比賽亦有參賽者猝死。（微博）

據內地傳媒報道，「半馬」參賽者中途猝死的悲劇已非首次，據中國田協2017年的一份相關統計數據，此前3年內地的馬拉松賽事已有超過16人猝死，全都是跑步突發心臟驟停。事實上，「半馬」的準入門檻較低，不少受參賽者有所輕視，缺乏充足準備就比賽，有醫生指出，「半馬」亦屬於極限運動，絕大多數猝死參賽都是由於水分、電解質和能量補充不足引起，故在比賽過程中務必要註意補充水份，同時注意量力而為。

（南方都市報）