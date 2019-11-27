柯文哲粉絲推「廢票運動」　宋楚瑜批不負責任：「廢民主更省事」

台北市長柯文哲幕僚蔡壁如早前透露，有柯粉發起「廢票運動」，呼籲支持者在總統選舉投廢票，在選票上寫上並未參選的柯文哲的名字，順便測試柯參選2024的支持度。 親民黨黨主席與總統參選人宋楚瑜於11月27日受訪時對此作法大表不滿，直言講這些話的人沒有資格在台灣講民主，「乾脆把民主政治廢掉不是大家就更省事」，痛批運動發起與倡議者「不負責任」。

宋楚瑜坦言，2004年就曾有人倡議投廢票，「講這些話的人，是對台灣民主不太負責任」。其強調投票給任何人是人民的權利，若要民眾投廢票等於不相信人民，「就給講要投廢票人的那個黨，投他一個廢票，因為他們根本沒有資格在台灣講民主」。

曾公開表達對柯文哲讚賞的宋楚瑜，雖然反對投廢票，但談到柯文哲與民眾黨時仍不乏讚賞，其稱「柯市長有他的長處」，並坦言民眾黨不分區立委名單中「有幾位（人選）不錯，我也很給他們鼓勵加油」。但對於部分人士「講的話到底代不代表柯市長，我不清楚」，強調選舉中投廢票無法解決問題。

親民黨黨主席宋楚瑜於當地時間11月27日接受台媒體人黃暐瀚專訪。（《POP撞新聞》提供）

至於媒體指稱宋楚瑜曾於今年9月「密會」台總統蔡英文說法，宋楚瑜稱「沒有這事情」，他說很久沒碰到蔡英文，若有機會與蔡英文見面，「也不是什麼違法的事情，也不是見不得人的事情」。並稱若遇上蔡英文會建議其小心因應中美貿易戰，宋強調，若中美貿易對撞造成人民幣貶值，可能對台灣股匯市帶來嚴重衝擊，台灣應做好因應準備。

至於國民黨總統候選人韓國瑜的鐵桿粉絲效應，宋楚瑜稍早接受平面媒體訪問時，則隱諱地表達了負面看法。宋強調台灣當前的民主政治喜歡用譁眾取寵的政治明星，卻不瞭解總統責任在於國防、外交、兩岸、國安，這都需要足夠的經驗歷練才可能做得好，宋不點名地表示，「這段時間選出的超級明星，雖然亮麗但處理這些事情的經驗歷練都不夠，導致沒有發揮總統的領導平台功能」。