【兩岸關係】對抗大陸統戰　台灣教育部要求交流活動均須事先申報

大陸被指對台統戰已入侵校園，台灣教育部在周三（27日）宣布，各級學校赴大陸的各項教育交流活動均須上網登錄申報，以協助師生評估可能的風險，例如判斷何為政治性活動、或是黨政軍機構等，預計將於12月起實施。

據台媒《自由時報》報道，大陸被指藉由免費或落地接待等方式，吸引台灣師生出席交流活動，然而到達當地往往都要接受統戰課程；還有學生赴陸實習，但是卻到中共相關的黨政軍機構等。上述情況都有可能違反台灣的法律。

台灣教育部表示，兩岸之間的學術交流，原本就設有「赴中教育交流研修學分登錄系統，此次新增的「赴中教育交流登錄平台」，並提供各校赴大陸教育交流活動登錄平台操作手冊，是要求以學校名義組團赴陸，若包含體驗學習、實習、志工服務、訪問研習、姊妹校交流、教育專題訪問交流、師生交換及其他赴陸交流活動等，都要上網登錄。要在事前一個月登錄、事後一個月進行回報。

此外，操作手冊也提醒學校赴大陸交流的注意事項，例如《兩岸條例》禁止學校赴陸從事黨政軍或涉及政治性內容的合作行為；要保障學生權益，賦予學校強化督導，例如實習交流要審慎評估中國大陸的實習機構，要注意實習內容的妥適性等，相關內容與文宣不應有政治目的及政治內容，更不能有損台灣尊嚴與立場。

（自由時報）