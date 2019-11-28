民進黨選前強推《反滲透法》　國民黨：假國安之名行政治詐騙之實

台灣民進黨立院黨團日前推出《反滲透法》草案，並計劃近日徑付二讀，台灣政壇再掀波瀾。對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗今天（28日）表示，該法案侵害人民言論自由，既沒有任何監督機制，也沒有任何究責機制，根本就是假國安之名，行政治詐騙之實，一再叫賣「芒果乾」只為操作選舉，國民黨團將全力反對。

他強調，若民進黨想延會進行相關審查，國民黨「奉陪到底」。這是國家重大立法事項，希望民進黨三思，不要讓立法成為選舉操作手段。

國民黨立院黨團於28日舉行記者會，總召曾銘宗（左）嚴厲譴責民進黨推動《反滲透法》是意圖製造「綠色恐怖」，套殺台灣民主。（國民黨立院黨團提供）

以「防止中共介選」為由，台灣民進黨立院黨團11月26日推出《反滲透法》草案，並計劃於11月29日徑付二讀。11月28日，台立法院舉行「反滲透相關法制立法」公聽會，邀請藍綠陣營專家學者表達意見。

藍營智庫「國家政策研究基金會」外交及國防組顧問陳以信質疑，從程序層面上來看，執政黨團希望跳過委員會審查，沒有逐條討論，將法案逕付二讀，倉促立法不符合正當立法程序。該法案每個法條攸關人民基本人權、社會利益，值得好好討論。

他指出，實質層面上來看，外界質疑，幾個月前才提出中共代理人，現在《反滲透法》草案是不是換湯不換藥？當時中共代理人法被稱為「綠色恐怖」，社會疑慮很大，現在似乎只是換了個名字，兩者有何不同？如果沒有不一樣，當時的社會疑慮消除了嗎？現在推法案的正當性何在？

國民黨立院黨團認為，在選前40天強推《反滲透法》，只是想炒作「芒果乾」（亡國感），作為選舉工具。（國民黨立院黨團提供）

國民黨中央政策委員會副執行長吳育昇則指出，2年半前，時代力量提出反滲透法版本，當時民進黨利用優勢一再抵制退回。卻在國會改選前夕突然冒出來，新民意即將在一個半月以後產生，這時候來立這個法案是非常不負責任的。

他說，四年前民進黨立委就不斷告訴國民黨黨團，稱「國會即將改選，新民意即將產生」，所以當時國民黨沒有強行通過很多新法律。民進黨政府今天是「橫眉冷對千人指，強度關山反民主」。

吳育昇表示，一個適當的法律是需要反應社會需求，而且要能實行的。反滲透法遙指中共政權，但通篇寫「境外敵對勢力」，人民沒有猜測政府指涉對象的義務與能力，政府如果沒有公告周知，人民如何知道避免觸法？這個授權終會變成空白授權，變成栽贓法案，引發寒蟬效應。

他說，這個《反滲透法》草案是台灣的麥卡錫法案（McCarthyism），而且比當年美國的法案更加粗暴草率、違反民主，完全不顧人權。當時美國的法案，經過多少公聽會與爭議，是在全美國反共氛圍下才通過，那今天台灣有對中共這麼恐懼嗎？

吳育昇批評，《反滲透法》的推動過程，比美國麥卡錫法案還要粗暴，當時美國是經過多場公聽會與強烈反共氛圍才通過，台灣現在有嗎？（譚英瑛／多維新聞）

國民黨立院黨團總召曾銘宗也趕在公聽會結束前發表意見，他強調，假設該立法有助於捍衛中華民國主權、強化國家安全、防止敵對勢力滲透、維持社會穩定，國民黨團舉雙手贊成，全力支持。

不過，他質疑，草案涉及國家安全與2300萬人民權益，屬於重大立法事項，為何沒有看到行政院版本？為何民進黨不願意委員會審查，要逕赴二讀，也不願意多開幾場公聽會？

曾銘宗表示，草案內容充斥不確定法律概念，「指示、委託」都沒有明確定義；「滲透來源」都是包山包海的霸王條款，幾乎所有機構、團體、組織、個人都包含在內；此外也缺乏實質救濟手段，一切交由檢調調查，萬一調查有誤，這是涉及五年以上、七年以下的有期徒刑，將讓民眾陷入無止境的刑事纏訟困境，這對人權保障不足，也衍生違憲之虞。

他呼籲，民進黨勿再重蹈「一例一休」勞基法修惡，造成兩敗俱傷的覆轍，當時就是行政院沒有提出版本。草案涉及重大議題，為求在國家安全維護與人民權益保障之間取得合理平衡，嚴正要求行政院提出應對版本，一同交付委員會審查。