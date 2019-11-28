【太陽花學運】台北警涉執勤過當判賠　柯文哲上訴：憂8萬警反彈

2014年太陽花運動至今已逾5年，台北地方法院日前就運動中的事件，裁決警方行動需「國賠」，台北市長柯文哲於上訴期限屆滿前夕，表態將對國賠案上訴，引發熱議。 柯文哲周四（28日）再解釋，是打算藉上訴釐清當時的判決書疑義，更強調他對太陽花運動的態度一致，即該運動為「歷史事件、政治事件」。

柯文哲指，打算藉上訴釐清當時的判決書疑義。（台北市政府提供）

2014年太陽花運動在台行政院前靜坐，但於驅離期間發生警民流血衝突，台北地方法院於2019年10月底一審宣判，裁決台北市警局應賠償新台幣111萬元。

相關裁決引發輿論爭議，柯文哲則在周三（27日）上訴期限將屆滿前表態將上訴。 2014年的太陽花運動構成的輿論浪潮，某種程度間接導致柯文哲在同年底台北市長選舉一役勝選，這讓柯文哲的上訴備受質疑，獨派政黨台聯更批柯是「踩着太陽花青年學生的鮮血討好暴警」，並反問柯「對得起曾支持過他選市長的太陽花青年嗎？」

2014年3月台灣太陽花學運期間，示威者佔領立法院後，再於23日晚間至24日凌晨試圖佔領行政院。示威者其後就與台北警方爆發流血衝突，最終以警方成功清場告終。（資料圖片）

面對部份輿論質疑，柯文哲周四（28日）除重申對於太陽花運動的態度一致之外，更指出警方仍有其堅持，內政部長徐國勇也表明將對此案上訴。柯又指，「民進黨是太陽花受益者」，但為何綠營治下的內政部仍支持警方上訴，畢竟「八萬警察耶，不上訴警察就反彈了。」又指如果可以的話，希望能以「協商機制」處理，解決警察、學生被告問題。

針對台北市府上訴，時代力量立委黃國昌則提醒柯文哲要三思，並認為青年為捍衛台灣民主而勇敢站出來，政府卻以下令「過度手段」造成人身傷害，故由政府來負賠償責任「本屬當然」，此舉不是對個別執法警員的苛責，而是政府展現擔當的應有態度。對此，柯文哲則說，法律問題還是回到法院去處理，並交給律師去攻防。

（綜合報道）