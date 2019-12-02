「泛藍必須大團結」　韓國瑜陣營招手王金平、朱立倫

距離2020年台灣總統大選僅剩下40餘日，但國民黨幾顆太陽包括前台灣立法院長王金平、前國民黨主席朱立倫卻各走各的行程，更別說前鴻海董事長郭台銘近來與親民黨、台灣民眾黨的相處，比起國民黨更密切許多。

究竟藍軍何時才能大團結？成為支持者心中的一大問號。不過，前國民黨秘書長、高雄市副市長李四川據悉已在11月會見王金平，雖王金平未正面表態，但也向李四川指點迷津，可以找哪些人來協助韓國瑜，被視為好的開始。

對此韓國瑜在今天（2日）受訪時表示，這次大選是「中華民國」生死保衛戰，泛藍必須要大團結，類似的會見行程將成為常態。

據悉高雄市副市長李四川已見王金平，王並指點迷津可以找哪些人協助韓國瑜。朱立倫預料也將接任韓國瑜競選總主委，韓營頗具向朱王招手的態勢。（中央社）

李四川過去在朱立倫擔任新北市長期間，就擔任新北市副市長，也是朱立倫在國民黨黨主席任內的國民黨秘書長。直到韓國瑜當選高雄市長後，李四川才南下轉任高雄市副市長，由於李四川長期追隨朱立倫，據了解，韓國瑜前段時間曾透過李四川居中協調，希望成就「韓朱配」，可惜最後並未成功搓合兩人。

如今李四川繼續協助韓國瑜進行南台灣的整合，自然也希望能與根據地在高雄的王金平重修舊好，完成藍營團結。根據《聯合報》報道，李四川證實自己在11月與王金平會面，儘管王金平在過程中未談及未來是否會支持韓國瑜，但王有向李四川指點迷津，找哪些人可以對韓國瑜有所幫助。藍營人士透露，王金平近來已經啟動輔選藍營立委，可見王金平仍牽掛國民黨選情。

另一方面，與王金平同屬高雄白派的陸淑美，此次其女兒黃韻涵代表國民黨參選高雄市第2選區立委選戰，12月1日成立後援會時，同樣找來韓國瑜出席揭牌儀式，增添不少韓國瑜與地方派系整合的討論。陸淑美也表示，她盼選舉最後能促王金平、郭台銘大團結，目標一致下架民進黨。

前立法院長、國民黨立委王金平11月12日召開記者會表示，很遺憾在參選總統的路上，他沒有取得最後機會。（中央社）

對於李四川會見王金平，韓國瑜今天受訪時指出，所有能夠拜訪的黨內大老、同志，大家都是屬於泛藍的，這些見面、討論也好，其實每天都在發生，所以王金平跟李四川見面是很正常的，其他的人也都在安排見面。韓國瑜說，「這次是中華民國生死保衛戰，泛藍必須要大團結，所以這種見面是常態，如果未來有機會拜訪各種可能的人，自己都非常樂意，只要能促進泛藍的大團結，我們都會去做。」

究竟王金平、郭台銘與韓國瑜有沒有破鏡重圓的可能性，仍值得深入觀察。不過根據了解，另一位黨內要角朱立倫已確定出任韓國瑜全台競選總部的總主委，朱立倫12月2日受訪時強調，「韓市長跟我都有完全共同共識，就等韓市長宣布吧。」