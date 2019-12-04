【2020台灣大選】總統大選政見會18日登場　蔡韓宋首度交鋒

距離2020年台灣總統大選投票日大約還剩下一個月。台灣中選會在當地時間12月4日對外宣布，2020年台灣總統大選將舉辦三場台灣總統候選人的公辦電視政見發表會，首場預計在12月18日晚間7時舉行，蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜將首度在熒光幕前正式交鋒。

根據台灣中選會發布的信息，第一場台灣總統電視政見發表會舉行時間為12月18日（周三）晚間7時，預計由台媒《華視》電視台轉播。第二場則是12月25日（周三）下午2時，由台媒《中視》電視台轉播。最後一場則是12月27日（周五）晚間7時，由台媒《台視》電視台轉播。至於將舉辦大選中唯一一場台灣副總統的電視政見發表會，則預計於12月20日（周五）晚間7時由台媒《公視》電視台轉播。

根據台灣中選會會議所達成的共識，鑑於周末假日往往為候選人主要競選活動時間，所以2008年、2012年及2016年三場台灣總統大選的候選人電視政見會，均於周間舉行，因此2020年台灣總統大選也遵循此例，安排在周間辦理。到時候每一位候選在每場電視政見發表會之中，總共將有30分鐘時間發表政見，並分3輪發表，每一輪時間10分鐘。

除了電視轉播之外，電視政見發表會也將同時在網絡直播，而相關影音檔案更會在製播完成後，放上台灣中選會網站供外界查看。