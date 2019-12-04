【2020台灣大選】既合作又蠢動　郭台銘與柯文哲葫蘆裏賣什麼藥？

近日台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘連番在媒體隔空交火，從爭論郭台銘非常得意的「0到6歲國家養」是否僅為「口號」，到柯文哲是否曾說「搞台獨的都是垃圾」，再到兩人對於2020年台灣立法院佈局的不同預想，顯示即便兩人都一致追求「國家效率，國家治理」，也一同為區域立委候選人李縉穎站台，卻無可避免地在「兄弟爬山，各自努力」的過程中，出現讓外界好奇郭柯這般「同中存異」的合作，是否終將只是一場大選前的「同床異夢」？

探討郭台銘、柯文哲與宋楚瑜關係最有趣的是，三人關係若即若離，彼此有利益衝突卻沒有撕破臉。（台北市政府提供）

細究所謂「郭柯聯盟」，儘管舉著第三勢力合作、「下架蔡英文」的大旗而聚於一堂，事實上卻是一個鬆散的雙人組織。光看郭台銘沒有讓柯文哲或其主導的台灣民眾黨成為唯一「郭家軍」品牌的「政治經銷商」即可見一斑，也因為兩人在初始接觸的時刻，並沒有為彼此創造出一個緊密且唯一的合作關係，終使得「郭柯聯盟」如今成為一個時而合作、時而兩人隔空駁火的政治組合。

對於如此鬆散、甚至屢傳摩擦的合作模式，柯文哲也不以為怪，在近日受訪時表示，「我們兩個人意見不一樣，但是還是可以合作」，郭台銘也不覺得與柯文哲在部分意見上出現矛盾有何不可，更打趣的說，假使人們非常在意柯文哲平日說了什麼，那「你晚上都不要睡覺」，某種程度也顯示出兩人或正打算以這種彼此能合作的項目進行合作，「不能合作的項目就各幹各的」拼到2020年1月11日。

郭台銘在這次2020年選舉中，也極力展現對於政治影響力的追求。（譚英瑛／多維新聞）

然而，政治不脱在商言商，郭柯這對政治組合要能夠維持「貌合神離」的前提，總還是要有一個雙邊共同的利益擺在前頭方能行事，當柯文哲、郭台銘兩人此前確定不在本屆挑戰總統大位之後，念頭一轉的兩人自然將視角轉向與總統是否能順利執政、推行法案息息相關的台灣立法院席次，不論是柯文哲所稱的「三黨不過半」是歷史轉折的重要關鍵，或是郭台銘提的「兩大黨兩小黨」，兩者強調的內容核心，統歸要動搖台灣由藍、綠兩大黨把持的台灣立法院。

除了「郭柯聯盟」成為本屆台灣大選的新聞熱點外，親民黨主席宋楚瑜的再次入局也是台北政壇的另一個話題，綜觀這些藍綠之外的小黨蠢動，着眼點還是在於可能大變的選後立法院情勢，一般預期，原先代表第三勢力的時代力量很大程度將無法維持在本屆立委席次的優勢，而目前看來最能挑戰藍綠兩大黨者，也只有民眾黨、親民黨與郭台銘而已。但眾人皆知，若要使第三勢力的當選席次最大化，各小黨戮力統合並推派其中民調最佳者參選，是最簡單的道理。不過從時代力量與民進黨整合失敗、各政黨全台各地爭相提名來看，寄望政治光譜相近的政黨，整合出唯一且最強候選人出線，實有困難。

從綠黨4日公布的民調結果指出，民眾黨或親民黨的政黨支持度，仍遠不及柯文哲或郭台銘參選2020年的支持度。（綠黨提供）

也因為各政黨的整合工作門檻太高，反映在政治現實，變成了眾多政黨的參戰，變成是各陣營忙着分食一塊本來就不夠大的選票來源，像是郭台銘將代表自己的人選散佈在民眾黨與親民黨的不分區立委名單之中，某種程度使得民眾黨無法完全分食郭粉的選票，但反過來看，郭台銘將自己推薦的立委人選放在親民黨與民眾黨中，又何嘗不是讓自己的淺藍、淺綠的選票有兩個黨作為流向，藉此對藍綠兩黨的不分區立委選情造成影響。

但須注意的是，從各家民調看來，不論是民眾黨還是親民黨，其單一政黨支持度或兩黨支持度總和均不達20%，連柯文哲宣布不參選總統前的20%支持度都拿不到，那更不用說「郭柯王聯盟」巔峰時的30%民調支持度。如此看來，郭柯的合作是話題大於實質效能，因此從合作帶來的選戰支持度效益之低來看，即便兩人在選前有着共同目標要完成，促成現階段的合作，然而，兩人若在選後終於分道揚鑣，外界或許也無需驚訝。