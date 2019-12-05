【台灣駐日官員自殺案】國民黨派員赴日要求謝長廷下台

2018年日本關西機場因受燕子颱風侵襲而關閉，有網民在台灣網絡論壇PTT上指責台灣駐外人員態度不佳，並將矛頭指向台灣駐大阪辦事處，最後該處處長蘇啟誠輕生。事後台檢偵辦發文網友，以「污辱公署罪」起訴涉案的楊蕙如等人。由於楊蕙如被視為台駐日代表謝長廷系統成員，加上當時相關網絡發文又牽涉替謝辯駁，國民黨藉此案發起一輪猛攻，不僅在當地時間12月4日派人馬赴日要求謝長廷下台，國民黨主席吳敦義同日更於中常會中下令，動員全黨人力及資源，要在台灣大選前還蘇啟誠一個公道。

12月4日包括李明賢、張斯綱、徐弘庭、王欣儀等四名國民黨台北市議員攜帶陳情書搭機前往日本東京，直接赴台北駐日經濟文化代表處，向謝長廷表達抗議。陳情書內容指出，2018年9月日本關西機場因颱風關閉、受困台籍旅客抱怨連連，卻有網友為駐日代表謝長廷辯護帶風向，並將機場動亂之責導向大阪辦事處，更批大阪辦事處「爛到該死」「黨國餘孽」，最終導致蘇啟誠輕生的憾事。

陳情書質疑，楊蕙如與謝長廷關係匪淺，此次楊蕙如透過網絡帶風向之惡質行為，是否就是謝長廷所指使？另外，楊蕙如操作網軍經費，是否也是謝長廷交付？四名議員更要求，謝長廷應先扛起政治責任，立即為蘇啟誠處長之死立即下台道歉。

面對藍營登門踢館，謝長廷本人並未親自出馬接招，最後僅由駐日代表處行政官員代為接下陳情。事後謝長廷透過Facebook表示，他自己當過台北市議員，知道對外事務並非台北市議員監督對象，議員們跨海抗議，不僅違背觀光簽證目的，也沒申請集會遊行，況且議員們說為蘇前處長討公道，但全無哀慼之情，他們的行為完全是為賺取選舉紅利，所以自己不必出去接待為其造勢。

不過，國民黨發動的攻勢並未因吃了謝長廷的閉門羹而趨緩，國民黨副秘書長蔡正元12月4日透過臉書指出，謝長廷跟楊蕙如的關係民進黨上下都知道，楊蕙如為了維護謝長廷而幹出「東廠血滴子」的事，全台也都知道。蔡正元表示，自己相信謝長廷不是戀棧權位的人，但關西機場事件謝把罪責歸咎蘇啟誠，並任由楊蕙如發動「血滴子」造成蘇啟誠自殺明志，謝長廷「真的做錯得離譜」。蔡正元說，自己對謝長廷「憲法一中」、「和諧共生」的理念懷有高度敬意，但他也呼籲謝長廷自我審視、道歉下架，留下優雅的身影。

自國民黨確定由韓國瑜出戰2020年台灣總統大選後，幾乎一路都處於被動挨打的局面，民調支持度更是一路走跌，從早先大勝蔡英文，到現在甚至落後給蔡英文30％，此次民進黨遭逢網軍疑雲罩頂，國民黨也算吐了一口悶氣。不過，蘇啟誠輕生的不幸事件固然需要查明真相，但一樁輕生憾事，終究不適合過度操作成選舉攻防，國民黨該怎麼拿捏尺度，避免踩到紅線，將是下一步的觀察重點。