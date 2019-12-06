【2020大選】韓國瑜：大家看我草包流氓　我仍自認心地善良

12月5日，國民黨總統候選人韓國瑜出席「青聽我們說─2020總統大選青年論壇」，與青年學子面對面。韓開場就坦率表示，「在你們眼中，我可能是草包、說話不算話、流氓、黑道、傻瓜、菜蟲、逃跑等，因為這兩年來負面消息太多，我不做辯解，只告訴大家一句話，我依然是一個心地善良的好人，而且對下一代充滿關切」。

韓國瑜與青年對談時強調，只要政府施政不亂搞，心在青年身上，台灣未來就有希望。（中央社）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，韓國瑜說，「我的前方就是一口棺材在等我，幾年後我就掛了，但我們有責任把環境做好」，國家是一代交給一代、一棒交給一棒，要把國家競爭力打造好，否則對不起下一代的人。

韓國瑜指出，今天的台灣多數人在提到信心，只有「茫然」二字。蔡英文總統驕傲地說台灣現在是亞洲四小龍的老大，但台灣其實是最後一名。

韓國瑜重提青年國家發展「三支箭」，承諾明年當選立刻劍及履及去做：第一，小學一年級開始實施中英文雙語教育；第二，大學生研究生能申請到國外學校，政府幫你找錢；第三，45歲以下軍公教警消只要申請到學校，帶職帶薪、政府還補助生活費2萬美元。

他說，下一代青年朋友有出息，台灣一定會有出息。政府施政只要不亂搞，心在年輕朋友身上，未來就會有希望。

現場青年提問，「從高雄逃跑，民眾未來如何信任？」當場傳出一陣笑聲。韓回應，「我看好多同學都在微笑，大方一點笑沒關係。」他說，當上高雄市長，十個月的時間做得不少，三位副市長全國最強，帶領工作推動，統統沒有停下來。

韓國瑜表示，請年輕朋友設身處地站在他的位置思考，高雄市負債3,300億元新台幣，向中央申請補助不是七折八扣，就是飽受白眼；蘇貞昌要他去開行政院會，結果兩台攝影機對着他，會後剪接影片說他打瞌睡，他在高雄市要做事非常困難。

他說，他被動接受國民黨初選獲得提名，但他不會離開高雄，他可以移動式管理，巡迴式管理，以南台灣為重心，將北台灣交給行政院長，沒有問題。他強調，他不會逃跑，選上也會一心一意為高雄市民服務。

被問到同婚議題，韓國瑜回應，他的看法很簡單，就是「願天下有情人終成眷屬」，但韓國瑜同時指出，「家庭價值」也很重要，不能忘記，因為這是中華文化的堡壘，不能輕易放棄。

關於性別教育，他強調性平教育有四原則「性多元」、「性尊重」、「性同理」、「性安全」，食色性也，性傾向是自然而然地發展，無所謂鼓勵或不鼓勵，只要尊重與同理就會建立社會上性認同的和諧。

關於威權人像，韓國瑜表示，認同多元價值，應透過理性對話，不一定要用暴力。圖為台灣建國工程隊郭志剛2017年4月20日鋸斷銅像頭部，並噴上紅漆及寫下「2·28元兇」及「殺人魔」。（莊孟斌＠Facebook）

青年也提問，面對校園仍遺留的威權人像，如何使群體少數，例如政治受難者後代權益受保障？韓表示，如果認同多元文化或多元價值觀，則必須承認歷史人物在不同的人群記憶中有不同的定位與感情。倘若經過廿年去威權化，仍然留存在某地或某校，思考台灣民主已到成熟狀態，有時可透過理性對話溝通解決，不一定要用暴力，政治力不宜介入。

至於深化民主人權教育，他贊成「功過並陳」，必須真正去面對過去這段歷史，了解到當時政府的治理，雖然台灣免於遭受中共的統治、讓中華民國的經濟起飛，為中華民國的經濟社會建設與民主政治的發展奠定堅實的基礎，但也確實造成了不少悲劇，功過並陳是比較客觀的敘述。