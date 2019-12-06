【2020台灣大選】「郭家軍」與親民黨同台造勢　推出六大政策

距離前一次一同為郭台銘力挺的區域立委候選人站台不到一週時間，親民黨與黨內所有「郭家軍」今天（6日）再次同場造勢，齊聚宋楚瑜2020年競選總部舉辦「跨出框架，開創新橘」記者會。

郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，郭台銘希望「政治能為經濟服務」，期望第三勢力政黨得在台灣政壇發揮創新與創意的能量，讓政壇上的政治計算最小化。

親民黨「郭家軍」齊聚一堂，為親民黨提出的六大政策背書。（譚英瑛／多維新聞）

在今天的記者會現場，只見親民黨籍的「郭家軍」立委候選人宣明智、劉宥彤、蔡沁瑜、黃繡晶、李正皓等人一字排開，氣勢浩蕩，相對於台灣民眾黨僅有高虹安一位「郭家軍」，再加上劉宥彤先前在個人臉書稱「把高虹安還回來」，讓人好奇郭台銘與柯文哲合作關係的虛實。對此，劉宥彤在會後聯訪時回應，「把高虹安還回來」是她當時用個人臉書回應網友「打嘴鼓」（意指閒聊）時所說的話。

「六大政策」衍生的樂高積木宣傳物。 （譚英瑛／多維新聞）

劉宥彤強調，以身為「郭家軍」的立場來說，他們幾人進入台灣立法院，就是要推動所有「富國利民」的政策。但對於外界關心的第三勢力整合近況，劉宥彤認為民眾黨既然是柔性政黨，那它的包容力應該很大，而兩黨合作的關鍵在於彼此的心態開放。 「當初郭台銘推薦很多人給柯文哲，其出發點就不為佔據民眾黨的不分區位置，因此面對柯文哲以海選決定不分區名單，郭台銘也沒什麼意見，這更彰顯民眾黨是個柔性政黨。」

親民黨籍的「郭家軍」立委候選人宣明智、劉宥彤、蔡沁瑜、黃繡晶、李正皓，與親民黨競選總部發言人於美人。（郭台銘辦公室提供）

郭台銘陣營發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜則認為，既然郭柯兩人要合作，原則上彼此都是盟軍、盟友，無須透過媒體隔空傳話，並以「很多事情面對面講清楚，都還是會比較好」，回應外界對於郭台銘與民眾黨近日多有政策不同調的關切。只不過，劉宥彤也語帶玄機，指出如果一個政黨不能容納別人，從柔性政黨忽然又變成剛性政黨，「假使如此就前後矛盾」，希望民眾黨的初衷能一以貫之。

而早先因為屢上政論節目檢討韓國瑜，後遭國民黨開除黨籍、改披橘袍參選的立委參選人李正皓表示，「郭家軍」是改變台灣立法院的「關鍵力量」，指出在民主社會下，人民應有政治的選擇權，而宋楚瑜的參選，形同讓人民在藍綠總統候選人之外，多一個新選擇，親民黨投入不分區立委的競選，也讓人民在不分區立委上有新選擇，至於他投入新北市中和區域立委選舉，也是為了讓中和市民有更好的選擇，併成為「改變國會關鍵力量」

至於這場以「郭家軍」為班底的記者會，席間也提出「人人養得起，0-6歲國家養」、「人人健康呷百二，大健康產業」、「重返亞洲四小龍，AI科技智慧島」、「新十大科技建設，再創台灣經濟奇蹟」、「人人買得起，工者有其屋」、「保險之前人人平等，百億身障保險基金」等六大政策，期望扛着「郭家軍」的招牌，以政策號召選民，進軍立法院。