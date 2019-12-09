【2020大選】韓國瑜妻李佳芬赴美拉票　稱台灣民主快被民進黨耗盡

國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬12月6日出訪美國，她此行將走訪紐約、華盛頓、侯斯頓、舊金山、洛杉磯五個城市，替韓國瑜爭取台僑支持。

而李佳芬在美東時間12月8日晚間也於紐約舉辦造勢晚宴，席開108桌，現場擠入超過1,000名台僑表達支持。李佳芬致詞時表示，很多在海外的人，這四十年、五十年以來，只承認國民黨，只認同中華民國，國民黨能否健全存在，關乎中華民國存亡，台灣的民主已經快被民進黨消耗殆盡，呼籲台僑應踴躍返台投票。

韓國瑜妻子李佳芬訪美於紐約舉辦造勢晚宴，現場擠入千名台僑表達支持。李佳芬表示，台灣的民主已經快被民進黨消耗殆盡，呼籲台僑應踴躍返台投票。（中央社）

此次李佳芬訪美之旅為期10日，陪同者有前國民黨副主席胡志強夫婦、國民黨立法委員童惠珍、國民黨籍台北市議員應曉薇及前國民黨籍立法委員謝國樑、韓國瑜競選辦公室發言人葉元之等。李佳芬一行在美東時間12月9日拜會紐約中華公所、赴紐約李氏總分所祭祖，11日在紐約皇后區法拉盛開辦「佳芬講堂」。

胡志強致詞時開玩笑表示，因為髮型的關係，很多人看到他都以為韓國瑜到場了，可是自己身份只是隨行團員。胡志強強調，今晚大家只有一個願望，救我們的國家，大家一條心，當1,000個韓國瑜分身，有大家的加持，2020年1月11號投票日，一起把韓國瑜送進總統府。

李佳芬致詞時則表示，過去韓國瑜參選國民黨主席時，她曾抱持反對態度，「國民黨黨主席有什麼好選的？」但當她來到海外後發現，很多人這四十年、五十年以來，只承認國民黨，只認同中華民國，然而民進黨這幾年執政表現糟糕，對於在野的國民黨，更以要將在野黨消滅掉為目標，態度完全不像是民主政黨。

李佳芬說，過去台灣人在找一個救世主，將希望寄託給台灣總統，但民主不應該是寄望一個人救整個國家，只有人民才是自己的主人，民主就是人民做主，台灣的民主已經快被民進黨消耗殆盡，希望大家要保護中華民國，大家要幫助這個國家勇敢走下去，珍惜手上這一票，如果自己不能回去投票，也要強力拜託，用行動支持中華民國。