郭台銘訪美進白宮會談：把美國工廠做好

鴻海集團創辦人郭台銘當地時間5日在華盛頓與白宮官員會晤，他事後稱會談內容「現在時機蠻敏感的，還是不要談比較好」，但表示會把美國工廠做好，美國希望外國增加投資，期望為年輕人創造更多工作機會。

獲邀出席白宮聖誕派對的郭台銘，上午11時20分左右進入白宮，與白宮負責投資高科技主管會談。

郭台銘美東時間5日上午進入白宮與白宮官員會談，他表示會把在美國的工廠做好。（中央社）

在約2個半小時後，郭台銘步出白宮時以會談內容比較機密為由不願多談，僅表示美國做事蠻有效率，會把在美國工廠做得很好。至於開會氣氛如何，郭台銘則是笑而不答。但他兩度表示：「這個時機敏感，還是不要談比較好。」他還會再到華府來，下回再談。

對於媒體追問他對香港示威活動的看法，郭台銘認為這個題目文不對題。

他接著表示，美國希望大家都能到美國投資製造業、高科技，全世界都一樣，希望給年輕人提供更多工作機會，農民在自動化後能有更多其他行業工作，這都是討論的主題。每個地方都一樣，希望能找到更多工作機會，特朗普也是。

上午前往白宮與白宮官員會晤的郭台銘，在傍晚近5時偕同妻子曾馨瑩前往白宮出席晚間的派對。身穿粉紅色大衣的曾馨瑩在媒體要訪問前，還因為風大，特別拜託大家等會兒，幫郭台銘整理好頭髮。

郭台銘在接受訪問時表示，今晚就是來參加派對，這回是第2次參加白宮耶誕派對，就是參加派對的心情，很開心，可以看到很多不同的景物。

（中央社）