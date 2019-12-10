【楊蕙如網軍案】陳情變激烈推擠衝突　台外交部國民黨互相提告　

台灣明年總統大選只剩一個月時間，「楊蕙如網軍案」已儼然成為藍綠兩黨爭鬥的焦點。 國民黨立法院黨團總召曾銘宗日前率眾到外交部抗議，與現場駐衛警發生推擠衝突，兩名國民黨籍立委受傷送院，同時亦有一名外交部人員無辜遭受言語及肢體暴力。 外交部在周二（10日）表示已決定向警政機關提出告發曾銘宗等人，曾銘宗則指已請律師擬好訴狀，要反告外交部長吳釗燮教唆駐衛警對議員施暴。

曾銘宗表示要反告外交部長吳釗燮教唆駐衛警對立委施暴。（中央社）

外交部發言人歐江安指，曾銘宗等人對在場的外交部基層人員施予言語及肢體暴力，傷害該名人員尊嚴並造成身心傷害。據當天在場外交部官員轉述，當時曾銘宗等人曾合力把對方架起來，質問是否是國安局派來，台北市議員徐弘庭等人也推擠外交部官員，還抓了一名官員的手。

歐江安說，此類行為於法不容、外交部基於維護法制、捍衛外交人員權益與尊嚴的立場，依刑事訴訟法規定，決定向警政機關提出告發，盼藉此杜絕這類脫序行為；並重申外交部不應是政治人物為進行選舉作秀的場域，絕不容忍政治人物以陳情為名來進行選舉造勢，或為政治私利消費外交人員。

國民黨立委陳玉珍在當天的推擠中受傷送院。（聯合新聞網）

曾銘宗則指，當天上午8時已有請聯絡人通知外交部，表明會去陳情「楊蕙如網軍案」，結果到場時卻見到有多達500名警力，以致一眾立委及民意代表都被擋諸門外，其後在推擠過程中導致兩名立委受傷送院。曾銘宗指，如今外交部打算提告，故亦請律師寫好訴狀，直接提告吳釗燮教唆傷人。

（綜合報道）