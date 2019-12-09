【楊蕙如網軍案】撿到槍卻膛炸　國民黨立委手夾傷送急診遭批作秀

為抗議「卡神」楊蕙如涉嫌操控網軍而引發台灣外交官蘇啟誠自殺明志一事，國民黨多位立委12月6日前往台灣外交部外要求部長吳釗燮出面說明，由於國民黨立委們遭外交部拒於門外，因此多位民代與警方數度發生推擠衝突，過程中立委陳玉珍因手指被外交部大門夾傷而「掛彩」送進台大醫院急診。

由於陳玉珍佔用急診重症的觀察區病床，加上事發當天包括韓國瑜在內有多位同黨政治人物都前往醫院探視，媒體蜂擁入醫院等情事，也衍生政治人物「濫用醫療資源」、「把醫院當政治秀場」等爭議，而引發社會各界非議，如前台大醫院急診醫師的柯文哲就直言痛批：「任何政治活動，都應離醫院越遠越好」；醫師出身的賴清德也批藍委：「浪費醫療資源」。

國民黨立委陳玉珍等人日前到外交部抗議「外交官之死」案遭拒於門外，陳在推擠過程中，其手指遭大門夾傷。(國民黨黨團提供)

此事所掀起的輿論波瀾，在各種非議聲中，不可否認存有「黨同伐異」和「政黨惡鬥」的因素。但此事的確也凸顯出台灣醫療的沉痾亂象，包括病急就往大醫院急診跑的迷思，以及「有權有勢」就容易「有病床」的潛規則。

台灣大型醫學中心急診壅塞的新聞時有所聞，而急診患者苦等不到病床的問題，也是歷年台灣的醫療難題之一。以本次事件主角，立委陳玉珍所就醫的台大醫院，據統計資料顯示，台大醫院為官方「認證」的最壅塞急診室代表，病患暫留急診室超過48小時的比例為各醫院之冠。

造成大型醫學中心急診壅塞的原因之一，就是因部分民眾仍抱有大醫院的「品牌迷思」，不論各種傷病，一病急就會往大型醫學中心的急診投醫。據台灣衛福部統計，2018年台灣急診人次高達712萬，而有急診醫師就坦言，真正符合急診定義需要立即處理的病患人數，其實只佔四成至五成。

事實上，假如該立委在手指夾傷後掛急診，其是如同一般庶民大眾經「分級檢傷」來等候就診，甚至是安排病床，此事或許還不至於引發軒然大波和民怨撻伐。

國民黨總統候選人韓國瑜探望因外交部衝突而受傷的陳玉珍。（立法院國民黨黨團提供）

此事之所以會引起不同黨派者的群起攻之，以及醫界和社會大眾的輿論撻伐，很大一部分可說是國民黨團自己「丟槍」所致，怨不得別人。例如此事最為人詬病的地方，除了是該黨團立委在急診所接受的「特殊」待遇外，還包括其竟把醫院當成了競選造勢的場合，當同黨政治人物大陣仗前往探病成為媒體鎂光燈焦點的同時，其實也造成其他醫療人員和病患的困擾。

儘管立委陳玉珍在事後聲淚俱下地表示，手指夾傷當時呼吸困難、身體不適，而病床的安排皆是醫院決定。然而從該立委的急診就醫經驗，其在手指夾傷後，能很快就在全台要「等最久」的急診間獲得妥適的照護，並能躺在「重症觀察區」的病床，這樣的就診體驗，顯然絕非一般庶民大眾所能企及的。

即使這是來自院方的決定，卻仍是反映了有權勢者與市井小民在就醫權利上的不公平現象，也捅破大醫院急診的窗戶紙，將醫院的潛規則攤在陽光下，變相地告訴社會大眾，急診是否有病床並非是取決於患者的是否符合重症標準，而是在於病人本身有無權勢。

這起因立委手指夾傷而送大醫院急診所衍生的「濫用醫療資源」，以及「利用醫療資源造勢」的爭議，它無疑是一個反面教材，足以讓各黨派的政治人物引以為鑑，不僅是不能再把醫院當成競選舞台外，杜絕靠權勢決定病床有無的醫療弊病，更是所有政治人物應當仁不讓，以身作則的改革課題。