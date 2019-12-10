方仲賢批「民進黨用港人血騙選票」　台陸委會表示遺憾

香港浸會大學學生會長方仲賢於當地時間12月8日在Facebook發文表達對台灣民進黨失望，指民進黨只想用香港人的鮮血，換取台灣人的選票。 對此，台灣陸委會於12月9日晚間響應稱，對於方仲賢的發言表示遺憾，台灣政府不會利用香港局勢變化來謀取政治利益，盼各方能正確理解。

香港大專學界代表團日前到訪台灣，希望蔡英文民進黨推動「難民法」幫助港人。（聯合報）

早在12月3日，由香港多所大學學生會組成的「香港大專學界國際事務代表團」造訪台灣，並與台灣政黨時代力量召開記者會，要求蔡英文政府趕緊將「難民法」列為台灣立法院優先法案，或是啟動台灣《香港澳門關係條例》（簡稱港澳條例）第18條修法。蔡英文則表示，台灣現階段不需要「難民法」，目前有《港澳條例》即可。

浸會大學學生會長方仲賢在Facebook發文表達失望並指出，要求台灣政府立「難民法」，就是希望台灣有明確機制及管道，救援香港受政治迫害的人士，如果沒有任何相關指引，港人遇難逃到台灣就會求助無門。

方仲賢還說，台灣之所以要幫助香港，除了人權問題，就是因「今日香港，明日台灣」這句口號，在面對中共武統威脅之下，台灣救援港人是必要之義務和戰略方針，否則如果香港淪陷，台灣就會在華人的自由世界裏被徹底孤立。

香港發生反修例活動後，台灣社會也多次串連舉行遊行表達關心。（聯合報）

他還批評，台灣大選即將來臨，若民進黨只是口頭說支持香港人抗爭，而沒有具體措施支持香港抗爭者，難免令人聯想到，民進黨是隻想用香港人的鮮血來換取台灣人的選票。方仲賢指出，「我們香港人只是希望台灣政府有個明確的承諾，就這麼簡單而已」。

不過，對於方的言論，有部分台灣網民表示不滿，並在Facebook發言：「講的好像台灣人欠你很多一樣」、「不然你們要求中國國民黨救你們好了」、「不要把別人的幫助當作理所當然」。