台爸爸高速公路撞前車飛出車外　親眼看着妻子與2歲女兒活活燒焦

台灣國道一號北上45公里處桃園龜山路段，昨（10日）凌晨3點56分發生嚴重車禍，1輛聯結貨櫃車因追撞前方聯結拖板車，造成貨櫃車起火，消防獲報到場時，發現車上一名女性以及一名1歲10個月的女兒逃生不及，已被燒成焦屍明顯死亡，另司機歐男則頭部撕裂傷、疑似氣胸，但意識清楚，目前送醫搶救中。

桃園市消防局據報後，出動8車20人趕往救援，在火勢在5點10分撲滅。車禍意外佔據國道路段中外側車道，加上上班車潮多，造成後方車流回堵17公里，從45公里回堵至63公里中壢路段塞車，連帶影響桃園市區道路交通，有網友說「完全動不了、時速低於20」，「早上上班的朋友盡早改道！」。

國道警方指出，昨凌晨3點53分獲報國道一號北向45公里林口爬坡道，有2輛大車追撞事故，造成後方物流公司的貨櫃車車頭起火，歐姓駕駛（40歲）的妻子、女兒受困車內，警消到場發現車頭已陷入火海，火勢撲滅後發現邱姓妻子，以及他才1歲10個月的女兒，均被燒成焦屍喪生。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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警方說，歐男昨凌晨載著妻女從台中出發，準備一般貨件送林口，但不明原因行經45公里林口爬坡段時，追撞前方郭姓男子駕駛的連結車，導致歐的車頭瞬間起火，歐疑似未繫安全帶，被猛烈撞擊彈飛出外側車道。

郭見狀也立刻下車，朝歐呼喊不要靠近以免再被後車追撞，歐則大喊：「車上老婆和小孩受困！」但火勢相當猛烈根本無法靠近，消防到場後大約在4點25分撲滅火勢，但邱姓妻子（37歲）、歐姓女童（1歲）均已經明顯死亡。

另歐男疑似氣胸，送往林口長庚醫院急救，初步檢測沒有酒精反應，當時現場4個車道，因事故僅剩下內側車道可通行，一度造成回堵17公里至中壢路段，詳細肇事責任、事發原因警方仍在釐清中，而現場事故大約在早上8點12分排除，全面恢復通車。

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