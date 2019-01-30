台兩歲童遭虐成植物人　曾頭撞衣櫃昏迷　母不送醫反試用尖物刺醒

怎麼有這樣狠心的父母？台灣彰化縣有1對夫妻生了7名小孩，去年初抱著2歲的兒子到醫院掛急診，醫師檢查發現小男孩硬腦膜下出血，已成植物人，因全身滿是新舊傷，尤其腳底下尖物刺傷，通報警方介入調查。彰化地檢署今天依傷害、過失重傷害等罪起訴這對虐兒的的父母。

這對夫妻年齡相差8歲，十多年前結婚後連生4名小孩，明知家境不是很好，卻不知節育，2016年又生下一對雙胞胎，2017年再生1名女嬰，總共生了7名小孩。

去年2年8月中午，夫妻抱著陷入昏迷、雙胞胎的2歲男童到醫院急診。醫師檢查確診男童的硬腦膜下嚴重出血，已成植物人，進一步發現男童的身上有很多新舊傷，連腳底都被尖物刺到流血，懷疑是虐兒事件，立刻通報警方。

彰化縣社會處官員說，經社工介入了解，這對夫妻承認生太多了，無心也無力好好照顧每一個小孩，先緊急安置這名變成植物人的男童到專業機構照顧，一年多來病情似略有起色，已有些反應。

社工查出，男童的雙胞胎的姊姊、最小的妹妹身上都有不少新舊傷，這對夫妻承認管教失當，只要小孩哭鬧就心亂，有時會出手打，已一併緊急安置在寄養家庭；至於其餘4名小孩並未受到不當管教，仍由生父母繼續扶養；這對夫妻承認無力好好照顧，已同意將第7個女兒出養給他人，社會處正依規定幫這名小女嬰找到最好的新家。

台灣彰化地檢署追查去年一件離奇的男童受傷變成植物人案。（聯合新聞網提供）

彰化地檢署起訴書指出，去年2月8 日上午，雙胞胎男童又不停哭鬧，生母不知用輕柔的動作安撫，反而氣急敗壞地抱著男童大力搖晃，造成男童的頭部多次撞到木質衣櫥，導致男童陷入昏迷。

更誇張的是，生母看到男童昏迷且不斷抽搐，竟不知趕快送醫，反而自作聰明，拿來尖物不斷刺激男童的腳底，希望能喚醒男童。此時，生父外出買便當回到家 ，看到男童昏迷受傷，夫妻倆在抱著男童到醫院掛急診求助。

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